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آزمونهای ورود به حرفه مهندسی استان همدان در محل دانشگاه آزاد واحد همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آزمونهای ورود به حرفه مهندسی ویژه کارشناسان، کاردانهای فنی، معماران تجربی و کارشناسان رسمی ماده ۲۷ همزمان با سراسر کشور در تاریخ ۷ و ۸ آبان ماه در محل دانشگاه آزاد واحد همدان برگزار شد.
در این دوره، تعداد ۶،۰۸۴ نفر از متقاضیان در این آزمونها شرکت کردند که از این تعداد، ۷۵ درصد آقایان و ۲۵ درصد خانمها بودند.
هدف از برگزاری این آزمونها، سنجش میزان آشنایی فارغالتحصیلان و متقاضیان با مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین حاکم بر صنعت ساختوساز است تا صلاحیت تخصصی آنان در کنار مدارک علمی محک زده شود.
این اقدام در نهایت منجر به ارتقای کیفیت ساختوساز و افزایش ایمنی بناها در سطح استان و کشور خواهد شد.
متقاضیانی که در این آزمونها پذیرفته شوند، پروانه فعالیت مرتبط با حوزه تخصصی خود را دریافت خواهند کرد.