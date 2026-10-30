به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی ویژه کارشناسان، کاردان‌های فنی، معماران تجربی و کارشناسان رسمی ماده ۲۷ همزمان با سراسر کشور در تاریخ ۷ و ۸ آبان ماه در محل دانشگاه آزاد واحد همدان برگزار شد.

‌در این دوره، تعداد ۶،۰۸۴ نفر از متقاضیان در این آزمون‌ها شرکت کردند که از این تعداد، ۷۵ درصد آقایان و ۲۵ درصد خانم‌ها بودند.

هدف از برگزاری این آزمون‌ها، سنجش میزان آشنایی فارغ‌التحصیلان و متقاضیان با مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین حاکم بر صنعت ساخت‌وساز است تا صلاحیت تخصصی آنان در کنار مدارک علمی محک زده شود.

این اقدام در نهایت منجر به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و افزایش ایمنی بنا‌ها در سطح استان و کشور خواهد شد.

متقاضیانی که در این آزمون‌ها پذیرفته شوند، پروانه فعالیت مرتبط با حوزه تخصصی خود را دریافت خواهند کرد.