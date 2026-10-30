در آستانه هفته بسیج دانش آموزی، نسل چهارم انقلاب ضمن تجدید میثاق با شهدا، مزار شهدای گمنام فریمان را عطرافشانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی , مراسم عطرافشانی مزار ۵ شهید گمنام و تجدید میثاق فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی با شهدا با حضور فرماندار ،امام جمعه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان و برخی مسئولان برگزار شد.

امام جمعه فریمان با اشاره به ویژگی‌های دوران نوجوانی گفت: دوران جوانی، دوره‌ای است که نوجوانان تمایل دارند خاص و متفاوت از دیگران باشند و این میل به تمایز در انتخاب کالاها، پوشش، گفتار و رفتار آنان نمود پیدا می‌کند و هیچ اشکالی نیز ندارد.

حجت الاسلام سیدمهدی معلمی افزود: این ویژگی در مسائل معنوی نیز صدق می‌کند و نوجوانان ما ثابت کرده‌اند که همان‌گونه که امام راحل فرمودند، راه صد ساله عرفا را یک شبه طی می‌کنند و امام راحل فرمودند رهبر من آن نوجوان سیزده ساله‌ای است که نارنجک به کمر می‌بندد و خود را زیر تانک می‌اندازد.

وی با اشاره به وصیت‌نامه شهید باغبانی سبزوار که به حضرت امام ارائه شد، خاطرنشان کرد: امام فرمودند این از برکات انقلاب است که نوجوانان ما راهی را که عرفا هفتاد و هشتاد سال باید طی کنند، در جریان بسیج یک شبه طی می‌کنند و این سازندگی است که بسیج برای نوجوانان فراهم کرده است.