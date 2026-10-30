حسن یزدانی در وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶، با پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل نماینده هند در جدول شانس مجدد، به دیدار رده‌بندی راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار رده بندی شد. یزدانی در این مرحله مقابل احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین قرار می‌گیرد.