به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،آیت‌الله آزادگان گفت: این مبلغ برای انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی اضطراری مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد شامل بندکشی، هدایت آب‌روان‌ها، نرده حفاظتی و دوربین‌ها اختصاص پیدا کرد.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی قلاع تاریخی چهارمحال و بختیاری افزود: قرار است اقدامات حفاظتی و مرمتی اضطراری مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد در مدت چهار ماه انجام شود.

وی گفت: مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در ناحیه غرب شهرکرد، یادگار خدارحم‌خان چالشتری و نماد معماری ایرانی اروپایی است.

آزادگان یادآور شد: مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد نمادی از تلفیق معماری ایرانی اروپایی با هنر حجاری (سنگ‌تراشی) و شامل ۲ عمارت مجزا مربوط به دوره قاجار است.

کارشناس حفظ و احیاء آثار تاریخی، معنوی و طبیعی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعه فرهنگی‌تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد سال ۱۳۲۳ هجری قمری برابر ۱۲۸۰ هجری خورشیدی از سوی خدارحم خان چالشتری پدر احمدخان و محمودخان در زمینی به وسعت هشت هزار متر مربع و با زیربنای سه هزار مترمربع ساخته شد.

وی گفت: معماری مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد تلفیقی از معماری‌های مربوط به دوران قاجار، آمیخته با معماری اروپایی است که در آن ۴۰ ستون ایستاده از جنس سنگ و نقش‌برجسته‌هایی با هنر حجاری (سنگ‌تراشی) وجود دارد.

آزادگان تأکید کرد: هم‌اکنون شش موزه شامل «موزه کار و زندگی»، «موزه حمام»، «موزه سنگ»، «موزه دست‌بافت‌های محلی»، «موزه صنعت» و «موزه اتاق نقاشی» در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در ناحیه غرب شهرکرد فعالیت دارد.