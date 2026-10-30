مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از جمع‌آوری و ساماندهی پسماند‌های صنعتی رهاشده در محدوده جمکران خبر داد و بر ضرورت انتقال این پسماند‌ها به مراکز مجاز و رعایت ضوابط زیست‌محیطی از سوی واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید عبدالله میرابراهیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای نظافت شهری اظهار کرد: پسماند‌های صنعتی رهاشده در محدوده جمکران با همکاری معاونت خدمات شهری منطقه جمع‌آوری، ساماندهی و منتقل شده است.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت مدیریت و دفع اصولی پسماند‌های صنعتی بر عهده واحد‌های تولیدکننده است، افزود: واحد‌های صنعتی باید با رعایت مقررات زیست‌محیطی از رهاسازی پسماند‌ها در معابر، اراضی شهری و محیط‌های غیرمجاز خودداری کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم همچنین از واحد‌های تولیدکننده خواست برای پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست، اطلاعات مربوط به نوع پسماند‌های خود را در سامانه جامع محیط‌زیست به نشانی Iran.emp ثبت و خوداظهاری کنند.

میرابراهیمی با اشاره به نقش مدیریت صحیح پسماند‌های صنعتی در حفظ بهداشت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تصریح کرد: انتقال پسماند‌ها به مراکز مجاز و رعایت فرآیند‌های قانونی دفع، از الزامات مدیریت پسماند است و همکاری واحد‌های تولیدی در این زمینه به حفظ پاکیزگی و پایداری محیط‌زیست شهری کمک می‌کند.