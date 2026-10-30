به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در آیین تجلیل از امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه که با حضور رئیس جمعیت هلال احمر کشور برگزار شد، با اشاره به رویدادهای سال ۱۴۰۴ گفت: این سال با حوادث و اتفاقات متعددی همراه بود، اما در دل این رخدادها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور و نقش وحدت و انسجام ملی بیش از پیش نمایان شد.

منوچهر حبیبی با اشاره به نقش هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات گفت: کرمانشاه از دیرباز دروازه ورود به کربلا و عتبات عالیات بوده و نیروهای هلال‌احمر یکی از ارکان اصلی خدمت‌رسانی به زائران در این مسیر به شمار می‌روند.

وی افزود: امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر با فراهم کردن خدمات امدادی و ایجاد فضایی امن و آرام برای زائران، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی آنان ایفا می‌کنند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات امدادی در مسیرهای تردد زائران گفت: انتظار می‌رود خدمات هلال‌احمر در سال‌های آینده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیشتر و رویکردی هوشمندانه‌تر توسعه یابد تا زمینه رضایتمندی بیشتر زائران فراهم شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با قدردانی از حمایت‌های پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، از مجموعه هلال‌احمر استان خاطرنشان کرد: نگاه ویژه و حمایت‌های رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور از کرمانشاه، در تقویت ظرفیت‌های خدمت‌رسانی استان مؤثر بوده و امیدواریم این حمایت‌ها زمینه‌ساز توسعه خدمات و افزایش آرامش و رضایتمندی مردم شود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های مستمر و جهادگرانه مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، کارکنان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان، از نقش مؤثر و فداکارانه آنان در امدادرسانی به مردم در حوادث و بحران‌ها، به‌ویژه در جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، تجلیل کرد.