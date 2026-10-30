رسانه‌های صربستان از احتمال بازنگری دولت آینده این کشور، در قرارداد‌های تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی، پس از شکست انتخاباتی الکساندر ووچیچ خبر داده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، برخی از رسانه‌های منطقه از احتمال بازنگری دولت آینده صربستان در قرارداد‌های تسلیحاتی این کشور با رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش خرید تسلیحات و تغییر اولویت‌های نظامی بلگراد پس از شکست انتخاباتی الکساندر ووچیچ منجر شود.

پس از پیروزی فهرست دانشجویی در انتخابات پارلمانی صربستان، انتظار می‌رود دولت جدید قرارداد‌های نظامی منعقد شده در دوران ووچیچ را از نظر تخلفات احتمالی و فساد مالی بررسی کند.

بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، صربستان در سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون یورو برای خرید تسلیحات هزینه کرده است. مجموع این هزینه‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نیز به حدود سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو رسیده است.

در دوران ریاست‌جمهوری ووچیچ، صربستان علاوه بر خرید ۱۲ جنگنده رافال از فرانسه و سامانه‌های پدافند هوایی و پهپاد‌های چینی، پهپاد‌های هرمس رژیم صهیونستی را نیز خریداری کرد و با شرکت صنایع دفاعی «البیت» برای مونتاژ پهپاد در خاک صربستان به توافق رسید.

برنامه فهرست دانشجویی که پیروز انتخابات شده، تشکیل کمیسیونی مستقل برای بررسی تخلفات، سوءاستفاده‌ها و فساد در تولید، خرید و صادرات تسلیحات را پیش‌بینی کرده است.

در بخش سیاست خارجی این برنامه نیز موضعی انتقادی در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه اتخاذ شده است.

در این سند آمده است: «ما در تلاش نظام‌مند اسرائیل برای نابودی مردم فلسطین در نوار غزه شریک نخواهیم شد.»

این موضع می‌تواند بر آینده همکاری‌های نظامی صربستان و رژیم صهیونیستی تأثیر بگذارد، هرچند هنوز تصمیم رسمی برای لغو قرارداد‌های تسلیحاتی با تل‌آویو اعلام نشده است.

با این حال، دولت آینده صربستان قصد کنار گذاشتن تمامی طرح‌های نظامی را ندارد و توسعه سامانه‌های پدافند هوایی، نوسازی نیروی هوایی، ارتقای صنایع دفاعی و ایجاد مرکز ملی الکترونیک نظامی همچنان در برنامه‌های آن قرار دارد.