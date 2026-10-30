\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0634\u062a \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0647\u0646\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062c\u0633\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0631\u062c \u0646\u0647\u0627\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u06a9\u0633\u0648\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u0628\u0631\u067e\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0639\u0644\u0627\u0642\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u062a\u0627 \u06f1\u06f2 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647\u200c\u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u062f\u0646 \u06a9\u0646\u0646\u062f.