به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، وحید محمدی‌تبار مدیرکل تعاون روستایی استان گفت: توزیع سریع، منظم و بدون تأخیر آرد میان افراد مشمول و جامعه هدف روستایی، مطابق ضوابط و سهمیه‌های تعیین‌شده، از جمله مواردی است که باید با جدیت از سوی واحد‌های اجرایی دنبال شود.

محمدی‌تبار افزود: در همین راستا، شناسایی افرادی که تاکنون موفق به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه آرد (سیما) نشده‌اند، ضروری است و باید با ارائه راهنمایی‌های لازم، زمینه ثبت‌نام و تکمیل فرآیند مربوط به این افراد فراهم شود.

مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات ادامه داد: اطلاع‌رسانی مناسب به متقاضیان واجد شرایط آرد روستایی و راهنمایی آنان برای ثبت‌نام و رفع نواقص احتمالی پرونده‌ها، می‌تواند به بهبود روند ارائه خدمات و جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه کمک کند.

محمدی‌تبار با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مسئولان اجرایی اضافه کرد: فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌ها باید با همکاری و تعامل مؤثر، مشکلات مربوط به توزیع آرد و ثبت‌نام متقاضیان را به‌صورت میدانی بررسی کرده و برای رفع موانع موجود در چارچوب ضوابط اقدام کنند.

وی همچنین از تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد ادارات شهرستانی خبر داد و گفت: رؤسای ادارات تعاون روستایی شهرستان‌ها موظف‌اند ضمن پیگیری اجرای دقیق مفاد ابلاغیه، گزارش اقدامات انجام‌شده، مشکلات موجود و نتایج حاصل را در اسرع وقت به مدیریت استان ارائه دهند.