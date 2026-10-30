کهگیلویه و بویراحمد؛
لزوم نامنویسی در سامانه سیما برای دریافت آرد در روستاها
مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها برای تکمیل ثبتنام متقاضیان واجد شرایط و رفع مشکلات احتمالی در سامانه سیما تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، وحید محمدیتبار مدیرکل تعاون روستایی استان گفت: توزیع سریع، منظم و بدون تأخیر آرد میان افراد مشمول و جامعه هدف روستایی، مطابق ضوابط و سهمیههای تعیینشده، از جمله مواردی است که باید با جدیت از سوی واحدهای اجرایی دنبال شود.
محمدیتبار افزود: در همین راستا، شناسایی افرادی که تاکنون موفق به ثبتنام در سامانه یکپارچه آرد (سیما) نشدهاند، ضروری است و باید با ارائه راهنماییهای لازم، زمینه ثبتنام و تکمیل فرآیند مربوط به این افراد فراهم شود.
مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات ادامه داد: اطلاعرسانی مناسب به متقاضیان واجد شرایط آرد روستایی و راهنمایی آنان برای ثبتنام و رفع نواقص احتمالی پروندهها، میتواند به بهبود روند ارائه خدمات و جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه کمک کند.
محمدیتبار با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مسئولان اجرایی اضافه کرد: فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید با همکاری و تعامل مؤثر، مشکلات مربوط به توزیع آرد و ثبتنام متقاضیان را بهصورت میدانی بررسی کرده و برای رفع موانع موجود در چارچوب ضوابط اقدام کنند.
وی همچنین از تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد ادارات شهرستانی خبر داد و گفت: رؤسای ادارات تعاون روستایی شهرستانها موظفاند ضمن پیگیری اجرای دقیق مفاد ابلاغیه، گزارش اقدامات انجامشده، مشکلات موجود و نتایج حاصل را در اسرع وقت به مدیریت استان ارائه دهند.
مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: خدمترسانی مطلوب به جامعه روستایی نیازمند مسئولیتپذیری، هماهنگی و حضور مؤثر عوامل اجرایی در میدان است و باید از هرگونه تأخیر و کوتاهی در روند توزیع آرد و رسیدگی به درخواستهای متقاضیان جلوگیری شود.