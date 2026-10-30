به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، با اشاره به تخصیص ۲۰۰ هکتار از اراضی باغی استان به کشت انار، گفت: این محصول نقشی کلیدی در اشتغال فصلی و رونق اقتصادی مناطق روستایی ایفا می‌کند. بهرامی خاطرنشان کرد: با توجه به برداشت میانگین ۸ تن از هر هکتار، ظرفیت تولید استان در سطح مطلوبی قرار دارد که فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه صنایع تبدیلی فراهم می‌آورد.

حسین بهرامی افزود: روستای «دورک اناری» در منطقه مشایخ شهرستان کیار، با دارا بودن ۱۸۰ هکتار باغ انار، قطب اصلی تولید این محصول در استان محسوب می‌شود.

بهرامی با اشاره به اهمیت اقتصادی این منطقه افزود: فعالیت در فصل برداشت، حدود ۳۵۰ خانوار از روستاییان منطقه را در چرخه اشتغال قرار می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین به تنوع ارقام تولیدی از جمله انار‌های پوست‌سفید شیرین، پوست‌قرمز، رباب، ملس و واندرفول اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۶۰ درصد محصول به‌صورت تازه در بازار عرضه شده و ۴۰ درصد دیگر از طریق صنایع تبدیلی به محصولات با ارزش افزوده بالا نظیر رب، آب، سرکه و مربا تبدیل می‌شود. هدف ما توسعه این بخش برای کاهش ضایعات و افزایش درآمد باغداران است.