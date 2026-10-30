به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دومین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، امروز جمعه ۸ آبان در چهار وزن دوم پیگیری می‌شود.

در رقابت‌های امروز سه کشتی گیر مازندرانی به نام‌های سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلو، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلو به همراه احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ کیلو به مصاف جریفان می‌روند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۴ کشتی گیر حضور دارند، سینا خلیلی از مازندران در دور نخست استراحت می‌کند و در مرحله بعد با برنده یارشوف از ازبکستان و شوئکسیان او از چین قرار می‌گیرد. تومور اوچیر دارنده مدال نقره جهان از مغولستان در گروه خلیلی قرار دارد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۴۱ نفر شرکت کرده‌اند، کامران قاسمپور از مازندران در دور نخست به مصاف ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان می‌رود. کایل دیک قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از آمریکا و ابراگیم کادیف از روسیه در گروه قاسمپور قرار دارند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۳۰ کشتی گیر ثبت نام کرده‌اند، امیرحسین زارع از مازندران در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده مبارزه صارم از رومانی و جاسپوران سینگ از هند خواهد رفت. شمیل شریپوف دارنده مدال برنز جهان از بحرین در گروه زارع قرار دارد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۷ شرکت کننده دارد، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد باید با برنده نعیم از بلغارستان و نیکیل از هند مبارزه کند. نوروزاف دارنده مدال برنز جهان در گروه جوان قرار دارد.

عموزاد و یزدانی در شانس مجدد

دیدار‌های نیمه نهایی روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، دیروز در دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان برگزار شد و رحمان عموزاد و حسن یزدانی پس از صعود حریفانشان به فینال؛ به شانس مجدد برای کسب برنز رفتند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد دلاور مازندرانی در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد.

وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.

عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت.

وی در این مرحله ابتدا با برنده مبارزه بیامباسورناز مغولستان و داستانبک از قزاقستان دیدار خواهد کرد و در صورت کسب پیروزی برای کسب مدال برنز در مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی دلاور مازندرانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد.

وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت.

وی در این مرحله ابتدا در مقابل ویکی از هند قرار می‌گیرد و در صورت برتری مقابل این حریف در دیدار رده بندی مقابل احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین قرار می‌گیرد.