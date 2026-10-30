نمایندگان مخالف دولت آلبانی در مجلس این کشور، در اعتراض به خشونت پلیس علیه دانشجویان معترض، با پرتاب بمب‌های دودزا و روشن کردن مشعل در صحن مجلس، جلسه را مختل کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، نمایندگان مخالف دولت آلبانی در اعتراض به خشونت پلیس علیه دانشجویان معترض، با پرتاب بمب‌های دودزا و روشن کردن مشعل در صحن پارلمان، جلسه روز پنجشنبه این نهاد قانون‌گذاری را مختل کردند.

نمایندگان حزب دموکرات آلبانی روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر با مسدود کردن جایگاه سخنرانی و روشن کردن مشعل‌های دودزا، مانع برگزاری عادی جلسه پارلمان شدند.

این اقدام در حالی صورت گرفت که نمایندگان قرار بود چند طرح قانونی، از جمله قانون مربوط به بانک مرکزی آلبانی را بررسی کنند. با وجود اعتراض مخالفان و انتشار دود در صحن پارلمان، نمایندگان حزب حاکم سوسیالیست به رأی‌گیری ادامه دادند و قانون مربوط به بانک مرکزی نیز به تصویب رسید.

«سالی بریشا» رهبر حزب دموکرات آلبانی، دولت ادی راما را به اعمال خشونت علیه دانشجویان متهم کرد. نمایندگان مخالف همچنین تصاویری از معترضان مجروح را در صحن پارلمان به نمایش گذاشتند که به ادعای آنان، نشان‌دهنده برخورد خشونت‌آمیز پلیس با تظاهرکنندگان است.

موج جدید اعتراضات در آلبانی از ۱۳ اکتبر آغاز شد. این اعتراضات ابتدا در واکنش به هزینه‌های بالای تحصیل، شرایط نامناسب دانشگاه‌ها و محدودیت فرصت‌های اقتصادی شکل گرفت، اما به‌تدریج به اعتراضات گسترده‌تر علیه فساد، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی تبدیل شد.

معترضان همچنین خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی شده‌اند. راما ضمن رد درخواست کناره‌گیری، اعلام کرده است با افرادی که در اقدامات خشونت‌آمیز شرکت داشته‌اند، مذاکره نخواهد کرد.

در پی تشدید تنش‌ها، چهار نماینده مخالف از جلسه پارلمان اخراج شدند. اعتراضات خیابانی نیز همچنان ادامه دارد و تجمع دیگری برای روز شنبه برنامه‌ریزی شده است.