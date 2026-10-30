رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس از تحویل ۱۳۵ هزار قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت خبر داد و اعلام کرد: با توجه به ثبت‌نام ۸۳۰ هزار خانواده صاحب سه فرزند و بیشتر، قرار است تا پایان امسال تحویل زمین‌ها به ۴۰۰ هزار مورد برسد.

امیرحسین بانکی‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، برگزاری جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی را درباره روند تحقق وعده زمین‌های جوانی جمعیت تشریح و جزئیات آماری و موانع پیش‌روی این طرح را بازگو کرد.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از مجموع ۸۳۰ هزار ثبت‌نامی خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، تاکنون حدود ۱۳۵ هزار مورد زمین متقاضیان تحویل داده شده است؛ به عبارت دیگر، از هر هفت متقاضی، به یک نفر زمین تحویل دادند.

بانکی‌پور با اذعان به اینکه این آمار از عدد مورد انتظار فاصله دارد، افزود: با این حال سرعت اقدامات وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر مطلوب بوده و طبق برنامه‌ای که پیش‌تر با این وزارتخانه تدوین شده، مقرر است تا پایان امسال شمار تحویل زمین‌ها به ۴۰۰ هزار مورد برسد.

وی از تصویب و توافق چند محور کلیدی در این جلسه خبر داد: نخست، رفع مشکلاتی که به دلیل تداخل اسناد، یک قطعه زمین به دو متقاضی واگذار شده بود؛ مشکلی که با توجه به قیمت‌های بسیار پایین این زمین‌ها، باید به‌سرعت برطرف گردد.

بانکی‌پور ادامه داد: دوم، بازنگری در وضعیت نیرو‌های مسلح که پیش‌تر در سایر طرح‌های زمینی مشمول شده‌اند؛ مقرر شد مشخص شود این افراد دوباره واجد شرایط دریافت زمین جوانی جمعیت هستند یا خیر و موانع پیش‌روی این دسته از متقاضیان برطرف شود.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: سوم، بررسی و رفع سایر موانعی که در حین ثبت‌نام برای متقاضیان ایجاد شده بود که وزارت راه و شهرسازی در این خصوص متعهد شد اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

بانکی‌پور در پایان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای کامل تعهدات دولت در حوزه حمایت از خانواده‌های پرفرزند است و انتظار می‌رود با رفع موانع یادشده، سایر متقاضیان نیز در اسرع وقت زمین‌های خود را دریافت کنند؛ اقدامی که می‌تواند نقش موثری در تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت ایفا کند.