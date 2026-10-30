اداره کل هواشناسی استان قم از افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده در ساعات پایانی امروز جمعه هشتم آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، آسمان قم امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین با فرارسیدن شب، افزایش ابر و وزش باد در استان ادامه می‌یابد و احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط وجود دارد.

بیشینه دمای هوای قم امروز به ۲۶ درجه و کمینه دما به ۱۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. سرعت وزش باد نیز بین ۱۰ تا ۱۵ متر بر ثانیه و با جهت غرب به شرق پیش‌بینی شده است.