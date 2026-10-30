معدوم سازی مرغهای تاریخ مصرف گذشته در یاسوج
رئیس اداره دامپزشکی بویراحمد از کشف، معدومسازی ۴۷۰ کیلوگرم آلایش مرغ غیرقابل مصرف در مراکز عرضه یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم توکل رئیس اداره دامپزشکی بویراحمد گفت: در بازرسی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی در شهر یاسوج، ۴۷۰ کیلوگرم آلایش فلهای مرغ که خارج از چرخههای رسمی و ضوابط بهداشتی تهیه و توزیع شده بود، کشف شد.
توکل افزود: این محموله به دلیل تأمین از منابع غیرمجاز، بدون هویت و شرایط استاندارد بهداشتی بود و پس از بررسیهای کارشناسی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد ادامه داد: با هماهنگیهای انجامشده، این محموله از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شد.
توکل با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز مجموعه دامپزشکی است، گفت: بازرسان این اداره با هرگونه تخلف بهداشتی، عرضه فرآوردههای دامی بدون استاندارد، برخورد قانونی و قضایی می کنند.
وی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآوردههای خام دامی به مشخصات محصول، تاریخ تولید و انقضا و بستهبندیهای دارای مجوز بهداشتی توجه کنند و از خرید محصولات فلهای و بدون هویت استاندارد و بهداشتی خودداری کنند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا عرضه فرآوردههای خام دامی مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.