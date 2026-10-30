به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ابراهیم توکل رئیس اداره دامپزشکی بویراحمد گفت: در بازرسی‌ از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهر یاسوج، ۴۷۰ کیلوگرم آلایش فله‌ای مرغ که خارج از چرخه‌های رسمی و ضوابط بهداشتی تهیه و توزیع شده بود، کشف شد.

توکل افزود: این محموله به دلیل تأمین از منابع غیرمجاز، بدون هویت و شرایط استاندارد بهداشتی بود و پس از بررسی‌های کارشناسی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، این محموله از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شد.

توکل با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز مجموعه دامپزشکی است، گفت: بازرسان این اداره با هرگونه تخلف بهداشتی، عرضه فرآورده‌های دامی بدون استاندارد، برخورد قانونی و قضایی می کنند.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی به مشخصات محصول، تاریخ تولید و انقضا و بسته‌بندی‌های دارای مجوز بهداشتی توجه کنند و از خرید محصولات فله‌ای و بدون هویت استاندارد و بهداشتی خودداری کنند.