وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حل مسائل کشور و توسعه مناطق نیازمند نگاه واقعی، استفاده از ظرفیت محلی، اصلاح نظام اداری و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی است و بدون هم‌دلی مسوولان ملی و استانی ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد میدری، در نشست مشترک شورای اداری و شورای اشتغال استان افزود: روش مطرح کردن مطالبات، به شیوه‌ای همراه با همدلی و وفاق، تأثیرگذارتر است و مسوولان دستگاه‌های اجرایی باید با چارچوب فکری و رویکرد دولت هم‌راستاتر باشند تا زمینه‌ی بهبود وضع استان‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در اداره کشور گفت: رییس‌جمهور چارچوب متفاوتی برای اداره کشور معرفی کرده است که «وفاق» نام دارد و واگذاری اختیار به استان‌ها و محله محوری از محور‌های آن است.

میدری با استناد به تأکید رهبر شهید انقلاب بر مسجدمحوری، گفت: در کنار رویکرد مسجدمحوری، واگذاری اختیار به استان‌ها می‌تواند به اداره بهتر مناطق و حل مسائل آنها کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واقعی نگاه کردن به وضع موجود و نقد آن را از ویژگی‌های رویکرد ریاست‌جمهور دانست و گفت: باید درباره مشکلات کشور، کیفیت نظام اداری، عقب‌ماندگی‌ها، فاصله‌ها، اتلاف منابع و انرژی و تخریب محیط زیست به روشنی حرف زد و برای اصلاح آن اقدام کرد.

وی با بیان اینکه همه مسوولان در شکل گیری وضع موجود سهم دارند و برای تغییر آن نیز مسوول‌اند، افزود: باید سهم خود را در ایجاد مشکلات بپذیریم و در عین بیان مطالبات، ظرفیت و مسوولیت خود را نیز برای حل آنها در نظر بگیریم.

میدری گفت: بخشی از افراد مطالبه می‌کنند و بخشی دیگر باید پاسخگو باشند. یکی از راهبرد‌های دشمنان برای تخریب کشور ایجاد یأس و ناامیدی است. اگر مسوولان سهم خود را در مشکلات نپذیرند و به بیان مطالبات متعدد بسنده کنند، نتیجه آن شکل گرفتن ناامیدی در جامعه و در میان مدیران است.

وی تأکید کرد: مدیران باید میان کار‌های انجام‌شدنی و ناشدنی تفکیک قائل شوند و با شناسایی امکانات، محدودیت‌ها و اختیارات خود برنامه‌ریزی کنند. هر گوشه کشور ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه دارد و نگاه مسوولان در پایتخت به مناطق نیز باید تغییر کند تا ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و تولیدی استان‌ها فعال شود.