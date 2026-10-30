به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور ، دولت تایلند تابعیت یک خاخام سرشناس را به دلیل استفاده مکرر از گذرنامه آمریکایی پس از دریافت تابعیت تایلندی لغو کرد؛ تصمیمی که در پی افزایش حساسیت‌ها درباره حضور اتباع اسرائیلی و فعالیت برخی مراکز وابسته به جامعه یهودیان در این کشور اتخاذ شده است.

وزارت کشور تایلند اعلام کرد یوسف حاییم کانتور که در سال ۲۰۱۳ تابعیت این کشور را دریافت کرده بود، تا ۱۶ بار پس از تابعیت گرفتن، برای سفر به استرالیا از گذرنامه آمریکایی خود استفاده کرده است. این اقدام با قوانین تابعیت تایلند مغایرت دارد؛ قوانینی که استفاده از تابعیت پیشین را پس از دریافت تابعیت این کشور برای افراد تابعیت‌گرفته‌شده محدود می‌کند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که افزایش حضور گردشگران اسرائیلی در تایلند، به‌ویژه در مناطق گردشگری این کشور، در ماه‌های اخیر با حساسیت‌ها و اعتراض‌هایی همراه شده است. گزارش‌هایی نیز درباره اختلاف میان برخی گردشگران اسرائیلی و ساکنان محلی و ضرورت رعایت قوانین و فرهنگ تایلند منتشر شده است.

همزمان، مقام‌های تایلندی نظارت بر فعالیت اتباع خارجی و احتمال استفاده از شهروندان محلی به‌عنوان واسطه برای مالکیت زمین و اداره کسب‌وکار‌ها را افزایش داده‌اند. در همین چارچوب، پلیس تایلند پیش‌تر از چند مرکز وابسته به اتباع اسرائیلی در بانکوک بازرسی کرده بود.

مقام‌های تایلندی تاکنون اعلام نکرده‌اند که لغو تابعیت خاخام کانتور ارتباط مستقیمی با اعتراض‌ها به حضور گردشگران اسرائیلی یا بازرسی از مراکز یهودی دارد؛ با این حال، این پرونده در فضای افزایش نظارت بر اتباع خارجی و حساسیت‌های اجتماعی درباره حضور آنان در تایلند مطرح شده است.