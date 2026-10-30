دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری متهم به قتل یاری‌خواه، وکیل دادگستری در یاسوج، خبر داد.

دادستان مرکز استان از دستگیری متهم به قتل یاری‌خواه، وکیل دادگستری در شهر یاسوج، خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید وحید موسویاناز دستگیری متهم به قتل یاری‌خواه، وکیل دادگستری در شهر یاسوج، خبر داد.

موسویان افزود: این وکیل دادگستری روز جمعه، اول آبان‌ماه، در یکی از خیابان‌های شهر یاسوج و در پی اختلافات فامیلی و خانوادگی به قتل رسید.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: متهمِ به قتل با همکاری پلیس آگاهی استان و تلاش بزرگان محلی دستگیر شده است.

موسویان اضافه کرد: متهم هم‌اکنون تحت نظر بازپرس قرار دارد و تحقیقات مقدماتی درباره این پرونده در حال انجام است.