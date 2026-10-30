قاتل وکیل دادگستری در یاسوج دستگیر شد
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری متهم به قتل یاریخواه، وکیل دادگستری در یاسوج، خبر داد.
موسویان افزود: این وکیل دادگستری روز جمعه، اول آبانماه، در یکی از خیابانهای شهر یاسوج و در پی اختلافات فامیلی و خانوادگی به قتل رسید.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: متهمِ به قتل با همکاری پلیس آگاهی استان و تلاش بزرگان محلی دستگیر شده است.
موسویان اضافه کرد: متهم هماکنون تحت نظر بازپرس قرار دارد و تحقیقات مقدماتی درباره این پرونده در حال انجام است.
وی از دستگیری دو نفر از همدستان متهم نیز خبر داد و گفت: تحقیقات از این افراد نیز ادامه دارد.
دادستان مرکز استان اضافه کرد: ساعت ۱۵:۱۹ روز یکم آبان ۱۴۰۵، یک فقره قتل عمد با سلاح گرم در خیابان هشتم عدل شهر یاسوج رخ داد که پس از اطلاع از حادثه، موضوع در دستور کار شعبه کشیک بازپرسی دادسرای مرکز استان قرار گرفت.
موسویان افزود: با حضور بازپرس کشیک در محل وقوع جرم، مشخص شد علی یاریخواه، وکیل دستگاه قضا در پی مشکلات خانوادگی، توسط یکی از بستگان خود با سلاح گرم هدف قرار گرفته و در خودروی شخصی خود در خیابان جان باخته است.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این حادثه ارتباطی با حرفه وکالت مقتول نداشته است.