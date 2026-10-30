تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه در حوزه جوانی جمعیت میان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان برخوار، نماینده مجمع فعالان مردمی جمعیت و شرکت تولید آجر نسوز امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان؛ در مراسمی با حضور رضا برزوئیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و رضا علی معصومی فرماندار برخوار، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای در راستای ترویج و تحکیم فرهنگ جوانی جمعیت منعقد شد.

بر اساس مفاد این سندهمکاری، مقرر شد با هم‌افزایی و در کنار هم قرار دادن ظرفیت‌های مجموعه‌های مردمی، پتانسیل بنگاه‌های اقتصادی و ساختار حمایتی دولتی، گام‌های موثری برای تسهیل امر ازدواج، رفع موانع فرزندآوری و حمایت از خانواده کارکنان در محیط کار برداشته شود.

این اقدام در ادامه رویکرد‌های حمایتی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در حوزه جوانی جمعیت و صیانت از نهاد خانواده صورت گرفته است.