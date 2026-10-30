استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور، خواستار پیگیری جدی اعتبارات ملی، تأمین مالی طرح‌های زیرساختی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای شتاب‌بخشی به طرح‌های توسعه‌ای استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تأکید بر ضرورت تبدیل مصوبات توسعه‌ای به نتایج ملموس برای مردم، گفت: پیگیری مستمر اعتبارات ملی و تحقق تعهدات دستگاه‌های اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت‌بخشیدن به اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور فعال در وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه و معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، زمینه جذب اعتبارات مصوب و تحقق تعهدات ملی و استانی را فراهم کنند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه ارزیابی مدیران باید بر مبنای عملکرد اجرایی و میزان تحقق برنامه‌ها انجام شود، گفت: امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای وجود دارد و استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها، مستلزم پیگیری، هماهنگی و حضور میدانی مدیران است.

مردانی مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی را فرصتی برای تأمین منابع توسعه‌ای دانست و افزود: فرمانداران و مدیران باید با شناسایی املاک مازاد، تکمیل مستندات و تسریع در دریافت مجوز‌ها و برگزاری مزایده، زمینه استفاده از منابع حاصل را برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار شهرستان‌ها فراهم کنند.

وی همچنین بر استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی تأکید کرد و خواستار پیگیری اعتبارات موردنیاز طرح‌های راه‌سازی و فاضلاب از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

مردانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت شهری و روستایی گفت: افزوده‌شدن ۱۷۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین به ناوگان شهرداری‌ها و تحویل ۷۵ دستگاه به دهیاری‌های استان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ظرفیت خدمت‌رسانی به مردم را افزایش دهد.

وی توسعه روستا‌ها را از اولویت‌های استان دانست و افزود: تقویت زیرساخت‌ها، افزایش امکانات خدماتی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق روستایی، زمینه ماندگاری جمعیت و تحقق مهاجرت معکوس را فراهم می‌کند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به شیوه ثبتی‌مبنا را از زیرساخت‌های مهم برنامه‌ریزی توسعه‌ای برشمرد و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکن، زمینه تصمیم‌گیری اصولی، توزیع عادلانه منابع و برنامه‌ریزی متناسب با نیاز‌های واقعی مناطق را فراهم می‌کند.

مردانی همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف زیرساخت‌های دانشگاهی استان، خواستار تدوین پیشنهاد‌های کارشناسی و پیگیری موضوع از طریق وزارت علوم شد.

وی مدیریت مصرف انرژی را ضرورتی برای حمایت از تولید و اشتغال دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید صرفه‌جویی در مصرف گاز، برق و آب را از مجموعه‌های خود آغاز کنند تا با مدیریت مصرف، امکان تأمین پایدار انرژی برای واحد‌های تولیدی و صنعتی استان فراهم شود.