دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از دستگیری فرد متهم به قتل که پس از وقوع جنایت متواری شده بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن با دستور قضایی و تلاش پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از دستگیری فرد متهم به قتل که پس از وقوع جنایت متواری شده بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن با دستور قضایی و تلاش پلیس آگاهی خبر داد.

محسن دهقان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج، اظهار کرد: فرد متهم به ارتکاب قتل که پس از وقوع این حادثه متواری شده بود، با صدور دستور قضایی و انجام هماهنگی‌های لازم، توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان دستگیر و بازداشت شد.

وی افزود: پرونده این قتل در حال بررسی توسط مراجع قضایی و انتظامی است و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.