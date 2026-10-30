نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، تحول و چابک‌سازی ساختار فرهنگی کشور و اصلاح روند تخصیص اعتبارات این حوزه را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعدد نهاد‌های فرهنگی و مشکلات اجرای اسناد بالادستی، بر ضرورت تعیین اولویت‌ها و متناسب‌سازی برنامه‌های فرهنگی با شرایط استان‌ها تأکید کرد.

وی همچنین توسعه الگوی پیوند مسجد و مدرسه را از راهکار‌های مؤثر در ارتقای فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی دانست.

توسلی، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به گستردگی وظایف کمیسیون فرهنگی مجلس، تعدد دستگاه‌های متولی فرهنگ و موازی‌کاری میان آنها را از چالش‌های این حوزه دانست و بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت تخصصی و هماهنگی بیشتر میان سیاست‌گذاری و اجرا تأکید کرد.

وی با اشاره به مطالبات اجتماعی مردم، از جمله موضوع حجاب، و همچنین ضرورت نظارت بر محتوای تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای، خواستار توجه بیشتر به نیاز‌های واقعی جامعه و تقویت نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی شد. توسلی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان همدان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، جوادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، با اشاره به تدوین سند مهندسی فرهنگی استان گفت: این سند در سال ۱۴۰۰ تدوین و در سال ۱۴۰۱ رونمایی شد و طی دو سال اخیر مبنای فعالیت دستگاه‌های فرهنگی استان قرار گرفته است.

بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی همدان، مشکلات اعتباری و موانع عملکرد شورای فرهنگ عمومی از دیگر محور‌های این نشست بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر نقش نظارتی مجلس، خواستار نظارت دقیق بر هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی و اجرای کامل قوانین، به‌ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.

در پایان این مراسم، از پوستر مطبوعات غرب کشور رونمایی شد.