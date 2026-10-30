نخستین رویداد ملی تولید آثار ویدیویی با هوش مصنوعی با موضوع زاینده‌رود ایران با حضور شرکت‌کنندگانی از ۴۰ شهر کشور در اصفهان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رویداد، حدود ۱۵۰ نفر از فعالان حوزه تولید آثار با هوش مصنوعی از سراسر کشور، آثار خود را با محوریت زاینده‌رود ارائه کردند.

حضور شرکت‌کنندگانی از شهر‌های مختلف کشور در این رویداد نشان‌دهنده دغدغه ملی درباره زاینده‌رود و ظرفیت هنر و فناوری‌های نوین برای بازتاب اهمیت این رودخانه در هویت تاریخی، فرهنگی و زیست‌محیطی ایران است.