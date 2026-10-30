وزیر دفاع مالزی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های دفاعی منطقه‌ای اعلام کرد هیچ‌یک از کشور‌های آسه‌آن به‌تنهایی قادر به مقابله با چالش‌های پیچیده امنیتی منطقه نیستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، وزیر دفاع مالزی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های دفاعی منطقه‌ای اعلام کرد هیچ‌یک از کشور‌های عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) به‌تنهایی قادر به مقابله با چالش‌های پیچیده امنیتی منطقه نیستند.

خالد نوردین در نشست بیستم وزیران دفاع آسه‌آن در شهر سبو فیلیپین گفت: امنیت منطقه به اعتماد متقابل میان کشور‌های عضو، مدیریت سازنده اختلافات و تعهد مشترک به منافع جمعی وابسته است.

وی تأکید کرد: مالزی همچنان به تقویت سازوکار‌های دفاعی آسه‌آن، حفظ محوریت این اتحادیه در ترتیبات امنیتی منطقه و گسترش همکاری با شرکای گفت‌وگوی آن پایبند است.

وزیر دفاع مالزی، دریای چین جنوبی را یکی از مهم‌ترین آزمون‌های وحدت و اعتبار آسه‌آن دانست و با اشاره به اختلافات ارضی و ادعا‌های دریایی هم‌پوشان میان برخی کشور‌های منطقه گفت هیچ اختلافی نباید وحدت این اتحادیه و صلحی را که طی چند دهه ایجاد شده است، تضعیف کند.

خالد نوردین همچنین خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها در دریای چین جنوبی شد و تأکید کرد اختلافات باید بر اساس حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون حقوق دریا‌های سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۲، به‌صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود.

وی همچنین خواستار تقویت آمادگی مشترک کشور‌های منطقه برای مقابله با بلایای طبیعی و تهدید‌های غیرسنتی شد و بر افزایش هماهنگی و توان عملیاتی نیرو‌های مسلح کشور‌های عضو تأکید کرد.

نشست وزیران دفاع آسه‌آن و شرکای آن با حضور ۱۱ کشور عضو این اتحادیه و هشت شریک گفت‌و‌گو شامل آمریکا، چین، روسیه، هند، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و کره جنوبی برگزار می‌شود.