به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان، از اهدای سه دستگاه لارنگوسکوپ به ارزش ۱۱۰ میلیون تومان از سوی یک بانوی خیر نیک‌اندیش و گمنام به اتاق عمل جنرال این بیمارستان خبر داد.

دکتر حامد پهلوانی افزود: این تجهیزات پزشکی با هدف ارتقای امکانات اتاق عمل جنرال، بهبود کیفیت خدمات درمانی و تأمین بخشی از نیاز‌های تجهیزاتی بیمارستان شهید بهشتی کاشان اهدا شده است.

وی کفت: این بانوی نیکوکار که تمایلی به انتشار نام و هویت خود نداشته است، در آستانه سالگرد درگذشت همسرش، با اختصاص ۱۱۰ میلیون تومان برای تأمین سه دستگاه لارنگوسکوپ، یاد و خاطره همسر فقید خود را با اقدامی ارزشمند در حوزه سلامت گرامی داشته است.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان با اشاره به اهمیت تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی بیان کرد: دستگاه‌های اهدایی در اتاق عمل جنرال بیمارستان مورد استفاده قرار می‌گیرند و نقش مؤثری در تقویت امکانات درمانی، تسهیل ارائه خدمات پزشکی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به بیماران خواهند داشت.