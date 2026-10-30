وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری تأمین مالی واحد‌های تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اختصاص منابع برای راه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: بازدید از طرح‌های تولیدی و نیمه‌تمام و بررسی راهکار‌های تأمین مالی آنها با استفاده از ظرفیت مجموعه‌های زیرمجموعه وزارتخانه، از جمله بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون و صندوق بازنشستگی کشوری، در دستور کار قرار دارد.

احمد میدری افزود: یکی از محور‌های این سفر، بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای واحد تولید شیرخشک در استان و شناسایی زمینه‌های حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه است.

میدری با اشاره به طرح‌های نیمه‌تمام چهارمحال‌وبختیاری گفت: در قالب تبصره ۵۶، منابعی برای تکمیل راه‌های استان اختصاص یافته است و در این سفر، روند اجرای این طرح‌ها و امکان تأمین مالی واحد‌های اقتصادی نیز بررسی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حمایت از واحد‌های تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک، و استفاده از ظرفیت بانک‌های زیرمجموعه وزارتخانه برای تأمین مالی این واحدها، از اهداف اصلی سفر به چهارمحال‌وبختیاری است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان گفت: بررسی تجربه‌های موفق اجرایی و انتقال این تجربه‌ها به سایر مناطق کشور، از دیگر اهداف این سفر است و تلاش می‌شود با همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی، زمینه حمایت مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان فراهم شود.