مشارکت مالزی به‌عنوان شریک بریکس، با هدف تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و گسترش بازار‌های صادراتی، سبب افزایش ۲۰ درصدی تجارت این کشور شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، معاون وزیر امور خارجه مالزی اعلام کرد: مشارکت این کشور به‌عنوان شریک بریکس، با هدف تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، گسترش بازار‌های صادراتی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی انجام می‌شود و مکمل توافق‌های تجارت آزاد مالزی است.

لوکانیزمن آوانگ سونی در مجلس نمایندگان مالزی گفت: همکاری با بریکس امکان دسترسی بیشتر به بازار‌هایی مانند برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی، ایران و مصر را فراهم می‌کند و زمینه را برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های باکیفیت و انتقال فناوری در حوزه‌هایی مانند نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال فراهم می‌سازد.

وی افزود: استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات تجاری نیز می‌تواند هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی را کاهش دهد و وابستگی به دلار آمریکا را کمتر کند.

به گفته معاون وزیر امور خارجه مالزی، حجم تجارت این کشور با اعضای بریکس در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۴، حدود ۳.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان معادل ۲۷.۷ درصد از کل تجارت خارجی مالزی بوده است.

همچنین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، مبادلات تجاری مالزی با اقتصاد‌های عضو بریکس با افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۱۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید. صادرات مالزی به این کشور‌ها حدود ۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و واردات آن حدود ۷۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود.

چین، اندونزی و هند همچنان از مهم‌ترین شرکای تجاری مالزی در میان کشور‌های عضو این گروه هستند.

وی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره تأثیر این همکاری‌ها بر جایگاه آسه‌آن و موضع مالزی در اختلافات دریای چین جنوبی تأکید کرد که کوالالامپور سیاست خارجی مستقل و غیرمتعهد خود را حفظ می‌کند و اختلافات دریایی منطقه را از طریق سازوکار‌های دوجانبه پیگیری خواهد کرد.