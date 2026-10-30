به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان داراب گفت: در تماس تلفنی به این مرکز مبنی بر برخورد ۲ دستگاه سواری پراید در فاصله حدود ۱۰۰ متری نیدیشهر این شهرستان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

هادی کشاورز افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی با حضور در صحنه، ضمن ارزیابی وضعیت جسمی ۶ مصدوم، اقدامات اولیه درمانی، مراقبت‌های ضروری و تثبیت شرایط آنان را انجام دادند.

مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان داراب بیان کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای بررسی تخصصی و ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی داراب انتقال یافتند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.