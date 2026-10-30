بارش شدید باران در استان‌های مرسین و آدی‌یامان ترکیه، باعث آب‌گرفتگی گسترده خیابان ها، منازل مسکونی و مراکز تجاری و اختلال در رفت‌وآمد شهروندان شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، بارش شدید باران در استان‌های مرسین و آدی‌یامان ترکیه، موجب آب‌گرفتگی گسترده خیابان ها، منازل مسکونی و مراکز تجاری و اختلال در رفت‌وآمد شهروندان شد.

بارندگی‌های شدید روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر در استان‌های مرسین و آدی‌یامان، زندگی روزمره شهروندان را مختل کرد و شماری از خودرو‌ها در خیابان‌های آب‌گرفته گرفتار شدند.

در استان مرسین، بارش‌های سیل‌آسا به‌ویژه در مناطق آک‌دنیز و توروسلار موجب آب‌گرفتگی خیابان‌ها و ورود آب به شمار زیادی از خانه‌ها و واحد‌های تجاری شد. شدت آب‌گرفتگی به حدی بود که برخی شهروندان برای تخلیه آب از منازل خود به استفاده از سطل و تجهیزات ابتدایی روی آوردند.

در استان آدی‌یامان نیز بارندگی شدید، بلوار آتاتورک و سه جاده کمربندی شهر را زیر آب برد. شماری از خودرو‌ها در میان آب گرفتار شدند و رانندگان برای عبور از مسیر‌های سیلابی با مشکلات جدی روبه‌رو شدند.

در پی این حوادث، نیرو‌های شهرداری برای تخلیه آب‌های جمع‌شده و بازگشایی مسیر‌های ارتباطی وارد عمل شدند.

سازمان هواشناسی ترکیه و سازمان مدیریت حوادث و شرایط اضطراری این کشور، آفاد، پیش‌تر درباره احتمال وقوع بارندگی‌های شدید در مرسین هشدار داده بودند.

تاکنون در گزارش‌های بررسی‌شده، آماری از تلفات جانی این بارندگی‌ها اعلام نشده است.