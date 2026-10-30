در ترکیه، در پی ریزش بخشی از صخره‌های مشهور به «دودکش‌های پریان» در منطقه گردشگری کاپادوکیا در مرکز این کشور، سه نفر از جمله یک خبرنگار و همسرش جان باختند و پنج نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، در پی ریزش بخشی از صخره‌های مشهور به «دودکش‌های پریان» در منطقه گردشگری کاپادوکیا در مرکز ترکیه، سه نفر از جمله یک خبرنگار و همسرش جان باختند و پنج نفر زخمی شدند.

این حادثه در ورودی موزه روباز گورمه در استان نوشهیر رخ داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، بارندگی شدید موجب سست شدن ساختار صخره‌های طبیعی منطقه و جدا شدن قطعات سنگ شد که بر اثر سقوط آنها بر روی گردشگران، سه نفر جان باختند.

هویت جان‌باختگان، فاتح ارای تونا ۳۱ ساله، خبرنگار اهل ساکاریا، همسرش بگوم چتین‌کایا تونا ۳۱ ساله و سینتیا فرانسین ماری مادلین هوپر ۳۷ ساله، گردشگر فرانسوی اعلام شده است.

نکته تلخ این حادثه آن است که خبرنگار ترکیه‌ای و همسرش تنها چهار ماه پیش، در پنجم ژوئیه ۲۰۲۶ ازدواج کرده بودند و برای گذراندن تعطیلات به کاپادوکیا سفر کرده بودند.

در این حادثه پنج گردشگر دیگر نیز زخمی شدند که چهار نفر پس از درمان از بیمارستان مرخص شده‌اند و یک کودک هشت‌ساله فرانسوی همچنان تحت درمان قرار دارد.

نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی، پلیس و سازمان مدیریت حوادث و شرایط اضطراری ترکیه (آفاد) در محل حادثه حضور یافتند و عملیات جست‌و‌جو و نجات را به پایان رساندند.

دادستانی نوشهیر نیز تحقیقات قضایی درباره علت دقیق وقوع این حادثه را آغاز کرده است.