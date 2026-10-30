به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: این آزمون به‌صورت کاغذی (Paper-based) صبح و عصر در شهر‌های تهران، مشهد، تبریز، کرمانشاه و پردیس بین‌الملل دانشگاه تهران در شهر بغداد برگزار می‌شود.

آزمون بسندگی زبان فارسی (پارسیک) با هدف سنجش دقیق مهارت‌های زبانی دانشجویان غیرایرانی طراحی شده است، در چهار بخش شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری برگزار خواهد شد.

* بخش شنیداری و خوانداری: هر بخش شامل ۲۵ سؤال چهارگزینه‌ای.

* بخش نوشتاری: شامل نگارش دو متن.

* بخش گفتاری: شامل سه پرسش مصاحبه‌ای.

حد نصاب قبولی و شرایط پذیرش:

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، حد نصاب قبولی برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است:

۱. مقطع کارشناسی (رشته‌های تحت پوشش وزارت علوم و وزارت بهداشت)، داروسازی عمومی، دستیاری تخصصی و فوق‌تخصصی: کسب حداقل ۵۰ از ۱۰۰ (مشروط به کسب حداقل ۴۰ در هر یک از چهار بخش).

۲. مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری (وزارت علوم و وزارت بهداشت)، پزشکی عمومی (MD, MBBS) و دندان‌پزشکی: کسب حداقل ۶۰ از ۱۰۰.

نکته مهم: داوطلبانی که موفق به کسب حداقل امتیاز ۴۰ از ۱۰۰ شوند، به‌صورت مشروط امکان جذب در مراکز دانشگاهی را خواهند داشت؛ این دسته از دانشجویان موظفند به مدت یک سال با شرکت مجدد در آزمون، حد نصاب لازم را کسب کرده و گواهی بسندگی را به دانشگاه محل تحصیل خود ارائه کنند.