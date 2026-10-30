کاردار ایران در سازمان ملل گفت: اقدامات ایران در خلیج فارس ماهیت دفاعی و قانونی داردو ایران، بر اساس حقوق بین‌الملل از حق مشروع اش برای حفاظت از حقوق حاکمه، تمامیت ارضی، خود در برابر تهدید‌های دشمن، تمامی تدابیر لازم و مقتضی را اتخاذ می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از نیویورک، کاردار و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه اقدامات ایران در خلیج فارس ماهیتی دفاعی و قانونی دارد افزود: ایران، به‌عنوان یک کشور ساحلی، بر اساس حقوق بین‌الملل از حق مشروع برخوردار است که برای حفاظت از حقوق حاکمه، تمامیت ارضی، مردم و منافع حیاتی ملی خود در برابر تهدید یا تجاوز مستمر ایالات متحده آمریکا، تمامی تدابیر لازم و مقتضی را اتخاذ کند.

غلامحسین درزی در نشست شورای امنیت با عنوان فناوری‌های نوظهور و امنیت دریایی، پیامدهایش برای صلح و امنیت افزود: بار‌ها و بار‌ها تأکید کرده‌ایم که مسئولیت هرگونه اخلال، مانع‌تراشی یا مداخله در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان و کسانی است که اقدامات تجاوزکارانه آنان علیه ایران را تسهیل یا در آن مشارکت می‌کنند. این تجاوز و اقدامات غیرقانونی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی را به خطر انداخته‌اند.

متن کامل سخنرانی کاردار و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به این شرح است:

همان‌گونه که سخنرانان در ابتدای نشست اشاره کردند، فناوری‌های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، فرصت‌هایی را برای ارتقای امنیت دریانوردی فراهم می‌کنند، اما در عین حال، آسیب‌پذیری‌های جدیدی نیز به وجود می‌آورند.

با این حال، شورای امنیت باید در چارچوب اختیارات خود بر اساس منشور ملل متحد، به تهدید‌های واقعی رسیدگی کند و به نقش و مأموریت نهاد‌های ذی‌صلاح در این زمینه احترام بگذارد.

ایران طی دهه‌ها، در مقام یک کشور ساحلی، همواره به امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پایبند بوده و مسئولیت‌های خود را در این زمینه به انجام رسانده است.

متأسفانه، در نشست امروز نیز برخی سخنرانان بار دیگر علل ریشه‌ای وضعیت کنونی را نادیده گرفتند.

ما بار‌ها و بار‌ها تأکید کرده‌ایم که مسئولیت هرگونه اخلال، مانع‌تراشی یا مداخله در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان و کسانی است که اقدامات تجاوزکارانه آنان علیه ایران را تسهیل یا در آن مشارکت می‌کنند. این تجاوز و اقدامات غیرقانونی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی را به خطر انداخته‌اند.

تلاش برای انتقال این مسئولیت به ایران، فاقد هرگونه مبنای موجه و اعتبار است.

تنگه هرمز و مسیر تجارت دریایی از طریق این آبراه حیاتی، تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ باز بود.

از آن زمان، ایالات متحده به همراه رژیم اسرائیل، جنگی وحشیانه و تجاوزکارانه علیه ایران به راه انداخته‌اند و همچنان به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهند.

در جریان این جنگ وحشیانه، آنان همچنین عامدانه زیرساخت‌های غیرنظامی و دریایی، بنادر و شناور‌های ایران را هدف قرار داده‌اند.

اجازه دهید به چند واقعیت اشاره کنم که ابعاد و وخامت این وضعیت را به‌روشنی نشان می‌دهد.

در ۴ مارس ۲۰۲۶، یک زیردریایی آمریکایی ناوچه ایرانی «دنا» را در آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند، بیش از ۱۰۰ ملوان ایرانی جان خود را از دست دادند.

در ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، نیرو‌های نظامی ایالات متحده به شناور تجاری ایرانی "توسکا" حمله کردند.

تا ۲۳ مه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که در جریان اجرای محاصره دریایی، مسیر ۱۰۰ شناور تجاری را تغییر داده و چهار شناور را از کار انداخته است.

در ۲۳ ژوئیه، نیرو‌های آمریکایی به دو شناور ایرانی جست‌و‌جو و نجات، به نام‌های "ناجی-۱۵" و "ناجی-۱۶"، در آب‌های سرزمینی ایران حمله کردند؛ این شناور‌ها در آن زمان مشغول انجام عملیات بشردوستانه بودند.

علاوه بر این، ایالات متحده آمریکا در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود، از ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ محاصره دریایی شامل مسدود کردن تمامی تردد‌های دریایی ورودی به بنادر ایران و خروجی از آنها را اعمال کرده است.

محاصره دریایی، در چارچوب تجاوز مستمر ایالات متحده آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و تخطی فاحش از ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است؛ ماده‌ای که تهدید به زور یا توسل به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند.

افزون بر این، محاصره آمریکا دسترسی غیرنظامیان به مواد غذایی، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری را به خطر می‌اندازد، مجازات جمعی را بر آنان تحمیل می‌کند و آنها را از نیاز‌های اساسی و ضروری برای بقا محروم می‌سازد.

اقدامات ایران ماهیتی دفاعی و قانونی دارند.

ایران، به‌عنوان یک کشور ساحلی، بر اساس حقوق بین‌الملل از حق مشروع برخوردار است که برای حفاظت از حقوق حاکمه، تمامیت ارضی، مردم و منافع حیاتی ملی خود در برابر تهدید یا تجاوز مستمر ایالات متحده آمریکا، تمامی تدابیر لازم و مقتضی را اتخاذ کند.

ایران خواستار پاسخ‌گویی کامل در قبال این نقض‌های فاحش و نیز خسارات و آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان است.

شورای امنیت نباید در برابر این نقض‌ها سکوت کند.

این شورا باید صریحاً از ایالات متحده بخواهد که فوراً به این اقدامات غیرقانونی پایان دهد.

ایران تمامی راهکار‌های حقوقی موجود را برای تضمین پاسخ‌گو کردن عاملان این اقدامات و جنایات پیگیری خواهد کرد.