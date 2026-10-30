به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد، با گذشت بیش از یک هفته از بسته شدن گذرگاه مرزی الشِیب در جنوب عراق، فعالیت‌های تجاری مختل شده و معیشت هزاران خانواده عراقی تحت تأثیر قرار گرفته است.

با ادامه این تعطیلی، ده‌ها کامیون در آن سوی طرف عراق بلاتکلیف مانده‌اند و بیش از چهار هزار و پانصد نفر از شاغلان و فعالان اقتصادی مرتبط با این گذرگاه، با توقف فعالیت و کاهش درآمد روبه‌رو شده‌اند.