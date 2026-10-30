استاندار زنجان از هزینه‌کرد بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم و بهسازی ۵۶ کیلومتر از آزادراه زنجان–تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان از هزینه‌کرد بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم و بهسازی ۵۶ کیلومتر از محدوده زنجانی آزادراه زنجان–تبریز خبر داد.

سیدمحسن صادقی در بازدید از روند بهسازی آزادراه زنجان–تبریز اظهار کرد: طول این آزادراه حدود ۲۷۰ کیلومتر است که ۹۵ کیلومتر آن در محدوده استان زنجان قرار دارد.

وی افزود: سازمان راهداری پس از بررسی وضعیت مسیر، بخش‌های مختلف آزادراه را بر اساس شدت خرابی‌ها دسته‌بندی کرد و تمرکز عملیات اجرایی را بر محدوده‌هایی قرار داد که وضعیت نامناسب‌تری داشتند و تردد خودروها در آن‌ها با دشواری همراه بود.

صادقی با بیان اینکه عملیات ترمیم و بهسازی ۵۶ کیلومتر از این آزادراه در محدوده استان زنجان در حال اجراست، اظهار کرد: این میزان، بخشی از مسیر رفت‌وبرگشت آزادراه در محدوده استان را شامل می‌شود که به دلیل خرابی‌های شدید، نیاز بیشتری به ترمیم و بهسازی داشت. برای اجرای این عملیات، اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به نزدیک‌شدن فصل سرما و محدودیت‌های فنی اجرای پروژه در شرایط جوی نامناسب خاطرنشان کرد: امکان ادامه عملیات اجرایی حداکثر تا ۱۰ تا ۱۵ روز آینده وجود دارد و پس از آن، ادامه کار به زمان مناسب در سال آینده موکول خواهد شد.

استاندار زنجان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه راهداری در اجرای این پروژه گفت: با وجود دشواری‌های موجود، اقدامات انجام‌شده در این مدت فراتر از انتظار بوده است. عملیات بهسازی از سمت تبریز نیز در حال انجام است و امیدواریم با تداوم اقدامات اجرایی در سال آینده، پروژه به وضعیت مطلوب‌تری برسد.

صادقی با اشاره به فعالیت هم‌زمان پیمانکاران در این پروژه افزود: در حال حاضر، ۶ پیمانکار به‌صورت هم‌زمان در اجرای عملیات بهسازی آزادراه زنجان–تبریز فعالیت دارند.