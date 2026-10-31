به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان، استان اصفهان دارای هفت منطقه حفاظت‌شده و سه پارک ملی حیات‌وحش است که مجموع مساحت این مناطق به بیش از ۲ میلیون هکتار می‌رسد و حدود ۱۱ درصد از مساحت استان را شامل می‌شود.

برای حفاظت و حراست از این عرصه‌های طبیعی، بر اساس استاندارد‌های روز دنیا، بیش از ۴۰۰ محیط‌بان مورد نیاز است؛ این در حالی است که هم‌اکنون تنها ۱۸۰ محیط‌بان، معادل ۴۵ درصد چارت سازمانی، مسئولیت حفاظت از این مناطق را بر عهده دارند.

کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، وظیفه و مسئولیت محیط‌بانان را دوچندان کرده است؛ محیط‌بانانی که با وجود محدودیت‌ها، شبانه‌روز برای صیانت از طبیعت، تنوع زیستی و گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش تلاش می‌کنند.