به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: امروز فعالیت سامانه بارشی در شمال قزوین، ارتفاعات شرق گیلان، شمال البرز، اردبیل، شرق هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی تشدید می‌شود.

بر همین اساس، با توجه به احتمال جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی، از هموطنان در این مناطق خواسته شده است از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

همچنین در استان‌های زنجان، ایلام، لرستان، مرکزی، همدان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، غرب مازندران، ارتفاعات سمنان، تهران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز رگبار پراکنده و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و دریای خزر نیز طی امروز و فردا مواج خواهد بود.