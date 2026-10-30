به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از ارسال بیش از ۱۹۰۰ اثر از ۱۰۹ کشور به این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: این استقبال بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت سینمای مقاومت برای روایت ایستادگی ملت‌ها در برابر جنگ و شکست است.

جلال غفاری در آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای، با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان از این رویداد بین‌المللی افزود: در این دوره زمینه حضور گسترده آثار کشور‌های مختلف فراهم شد و بیش از ۱۹۰۰ اثر از ۱۰۹ کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه سینمای مقاومت از فهم مفهوم مقاومت آغاز می‌شود، افزود: هر ملتی پیش از ورود به جنگ، تصمیم می‌گیرد بازنده نباشد و شکست را نپذیرد؛ این باور نقطه آغاز شکل‌گیری سینمای مقاومت است.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت بیان کرد: ملت‌ها زمانی می‌توانند مقاومت خود را در آینه سینما درک کنند که تصویر و روایت ایستادگی خود را در آثار سینمایی ببینند. اگر سینما تصویری از انفعال و شکست ارائه دهد، حتی برخورداری از توان نظامی نیز نمی‌تواند جای خالی این روایت را پر کند.

غفاری با اشاره به ویژگی‌های این جشنواره گفت: از دوره دوازدهم به بعد، دو وجه بین‌المللی شدن جشنواره و تحول در ارتباط معنایی میان دفاع مقدس و سینمای مقاومت، پررنگ‌تر شده است.

وی همچنین با اشاره به شرایط برگزاری این دوره و تحولات جنگی اخیر افزود: در این دوره توجه ویژه‌ای به مسئولیت اجتماعی جشنواره و حضور در میدان شده است و تلاش کرده‌ایم همپای مردم و در کنار حضور گسترده آنان، نقش خود را ایفا کنیم.

دبیر جشنواره از برنامه‌ریزی برای اکران آثار دریافتی و برگزیده در میدان‌های مختلف کشور خبر داد و گفت: با همکاری شهرداری تهران، امکان نمایش این آثار در بیش از ۱۰ فرهنگسرای پایتخت فراهم شده است تا مردم نیز از ظرفیت سینمای مقاومت بهره‌مند شوند.

غفاری درباره روند داوری آثار نیز گفت: آثار رسیده در بخش‌های مستند، فیلم کوتاه و فیلم بلند داستانی با تمرکز بر معیار‌های حرفه‌ای و به وسیله چهره‌های برجسته سینمای ایران ارزیابی شده‌اند.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و سرداران شهید، به‌ویژه شهیدان حسین سلامی و قاسم سلیمانی، گفت: نام جشنواره فیلم مقاومت با نام شهدای بزرگی گره خورده است که حضور و همراهی آنان در دوره‌های گذشته، خاطرات ماندگاری را رقم زده است.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت همچنین با اشاره به جایگاه اصفهان در برنامه‌های این رویداد، این شهر را یادآور آغاز اکران‌های مردمی دوره هجدهم از روستایی دانست که به تعبیر امام خمینی (ره)، هرکس می‌خواهد انقلاب را بشناسد، باید به آن روستا برود..

آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت شامگاه پنجشنبه ۷ آبان‌ماه با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سینمایی در اصفهان با هدف بازتاب روایت‌های مقاومت از دریچه هنر، در اصفهان برگزار شد.