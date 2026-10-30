به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد قادری با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع "نامه جی دی ونس؛ دیپلماسی یا مدیریت افکار عمومی؟" حضور یافت و به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

مقدمه مجری: در شرایطی که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر احتمال از سرگیری حملات نظامی علیه ایران را مطرح می‌کند گزارش روزنامه وال استریت ژورنال از ارسال نامه‌ای از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حکایت می‌کند. نامه‌ای که واکنش‌های زیادی را هم در رسانه‌های داخلی و هم در رسانه‌های بین الملل به همراه داشته است.

سوال: نامه‌ای که جی دی ونس به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، آقای دکتر محسن رضایی ارسال کردند. چند نکته را اول کوتاه راجع به آن صحبت کنیم و بعد بپردازیم به آنچه که در رسانه‌ها مطرح می‌شود چه رسانه‌های داخلی و چه رسانه‌های بین الملل، اول آن که محتوایی به صورت رسمی از این نامه منتشر شده است؟

قادری: نه، نامه کاملا به صورت محرمانه و از طریق یک میانجی ارسال شده، هیچ جزئیاتی در مورد این نامه منتشر نشده، هر چیزی هم که احیانا در فضای شبکه‌های اجتماعی یا برخی رسانه‌ها در مورد جزئیات این نامه دارد صحبت می‌شود هیچکدام واقعیت ندارد و مخاطبین و مردم باید بدانند که نسبت به این جزئیاتی که بعضا دارد منتشر می‌شود مطلع باشند که این‌ها کذب است و تا زمانی که صلاح انتشار آن را از داخل مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دیده نشود متن این نامه، جزئیات آن، ابعاد آن و مولفه‌هایی که در آن آمده را کسی مطلع نیست و هر آنچه در مورد آن منتشر شود هم صحیح نیست.

سوال: نکته بسیار مهم اینجاست که چرا ونس به آقای دکتر رضایی نامه نوشت؟ از یک طرف ما آن اظهارات توهم آمیز دونالد ترامپ را در این مقطع می‌بینیم که دائم لفاظی های خود را در قبال جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم ایران دارد تکرار می‌کند و دائم صحبت می‌کند از موضوع از سرگیری حملات نظامی به ایران. پس چرا اگر موضوع حملات نظامی را در سر دارند از سمت دیگری موضوع ارسال نامه، نوشتن نامه یا پیام از این طریق را دنبال می‌کنند؟

قادری: نکته کاملا مهمی را شما اشاره فرمودید. من یک توضیحی بدهم. در منطق روابط بین الملل بخصوص از جانب کشورهایی که خودشان را ابرقدرت می‌دانند چنین رویه‌ای وجود ندارد که با مقامات دیگر کشور‌ها به صورت نامه نگاری‌های اینچنینی تبادل پیام بشود.

سوال: پس عرف دیپلماتیکی در این خصوص وجود ندارد.

قادری: نه، این یک نکته بنابراین این خودش نشان دهنده ناتوانی و استیصال امریکایی‌ها است در تحقق اهداف شان از طرق نظامی، دیپلماتیک، محاصره، تحریم و امثالهم که نهایتا مجبور می‌شوند در نامه‌های محرمانه‌ای درخواست‌هایی را مطرح کنند که از این طریق احیانا به اهداف شان برسند. این یک نکته؛ نکته دوم: این روال در مورد جمهوری اسلامی ایران از سوی مقامات امریکایی مسبوق به سابقه است ما در گذشته هم مثلا یکی دو نوبت داشتیم که باراک اوباما رئیس جمهور اسبق امریکا خطاب به رهبر شهید ما نامه نگاری کرده بود.

همین ترامپ یک بار نامه نگاری کرده بود بعضا در سطوح دیگر مثلا نامه‌ای که به سردار شهید قاسم سلیمانی نوشته بودند یک مقطعی، و امثال این‌ها یا بایدن اگر اشتباه نکنم یک بار نامه نگاری کرد. اما این که چرا در این مقطع بدون رعایت پروتکل‌های مرسوم حتی در فضای نامه نگاری به دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نگاری صورت می‌گیرد این هم خودش واجد اهمیت است که توضیح میدهم چرا این اتفاق دارد می‌افتد یعنی شما تصور کنید حالا فرضا رئیس جمهور آمریکا نه، معاون اول او، منطقا به لحاظ پروتکلی و این که به همتای خودش باید نامه ارسال کند، اما این اتفاق نیفتاده به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نامه نگاری صورت گرفته، این هم خودش حائز اهمیت است توضیح می‌دهم.

نکته مهم‌تر این جا ست که اساسا چرا در این مقطع باید این اتفاق بیفتد؟ و چرا بلافاصله با علم به این که هیچ چیزی از جزئیات و محتوای نامه منتشر نشده، یک پیوست رسانه‌ای پیدا می‌کند از سمت رسانه‌ها و انسان رسانه‌های امریکایی – صهیونیستی و حتی در یک فضای نمایشی یک خبرنگاری از ترامپ سوال می‌پرسد در موردش و ترامپ آدرس غلط می‌دهد در مورد محتوای این نامه، دلیل این چیست؟ دلیل این است که آنها به در بسته خوردند، ناچارند که از این طریق پیگیری خواسته‌ها و منویات خودشان را بکنند، اما نگران هستند که ناخودآگاه یا عالما عامدا ما از سمت ایران متن این نامه را منتشر بکنیم اگر متن این نامه منتشر بشود، سیاق این رفتار نشان‌دهنده این است که حتما دولت ترامپ در مقابل افکار عمومی خود امریکایی‌ها به شدت زیر سوال خواهد رفت؛ بنابراین چه کار می‌کند؟ بدون این که متن نامه را منتشر کند، یا تصویری از نامه منتشر بکند، می‌اید روایت سازی جعلی می‌کند. مثلا ترامپ چه می‌گوید؟

سوال: در قالب جنگ شناختی که بعضا آغاز کرده است و بسیاری از موارد را پیش می‌برد؟

قادری: بله، یعنی چاره‌ای ندارد جز این که بیاید این مدلی ورود کند، اما از آن طرف نگران آبروی خود هم هست. بنابراین شما می‌بینید ترامپ می‌آید می‌گوید که ایرانی‌ها به خاطر این که در مضیقه دارو هستند درخواست دارو و تجهیزات دارویی کردند. آقای ونس هم در این نامه پاسخ این مسئله را داده، در حالی که این یک روایت کاملا دروغ و کاملا جعلی است برای مدیریت افکار عمومی.

سوال: این نشانی غلطی که اشاره می‌کنید، چیست که ترامپ به آن اشاره می‌کند؟

قادری: در واقع نوشتن و ارسال نامه از مبدا کاخ سفید به سمت ایران است این دارد القا می‌کند که نه ابتدا به ساکن ایرانی‌ها بخاطر این که محاصره روی آنها تاثیر گذاشته بخاطر این که تحریم روی آن‌ها تاثیر گذاشته در مضیقه مثلا دارو هستند و بعد حالا ما، چون به فکر مردم ایران هستیم به ونس گفتیم تو یک نامه بنویس و بگو من دارم پیگیری می‌کنم ایراد ندارد مثلا ما دارو به دست شما خواهیم رساند. در واقع دارد فضا را مغلوبه می‌کند. داستان را وارونه روایت می‌کند.

بعد شما می‌بینید مثلا در وال استریت ژورنال در نیویورک تایمز در اکسیوس و یا حتی انسان رسانه‌های غربی شروع می‌کند به این روایت پرداختن در حالی که هیچی از این نامه منتشر نشده نه از سمت ایران و نه از سمت امریکا. پس بنابراین نکته این جا چیست؟ نکته این است: استیصال، ناکارآمدی، کلافگی مقامات امریکا از این که به هر دری می‌زنند به در بسته می‌خورند. بنابراین بالاجبار مجبور می‌شود یک نامه نگاری کند که بیاید یک درخواست‌هایی را در این نامه مطرح کند چیزی شبیه همان نامه‌هایی که اوباما نوشته بود ترامپ قبلا نوشته بود و امثالهم. تا به نوعی بیاید آن در بسته را بتواند باز کند چرا؟ چون الان پشت در انتخابات گیر کرده، به شدت به دنبال این است که از این سد انتخابات عبور کند الان فضای افکار عمومی در داخل امریکا چه دارد می‌گوید به ترامپ؟ می‌گوید که تو تمام هفت ماه هشت ماه گذشته را و بلکه در جنگ ۱۲ روزه با یک توهمی رفتی چند صد میلیارد دلار هزینه کردی و به ما قول داده بودی که نمی‌دانم مسئله ایران را حل می‌کنم ایران در آستانه ساخت و تولید بمب اتمی است، بعد ایران می‌خواهد دنیا را به آتش بکشد، بعد رفتی هیچ کاری نتوانستی بکنی همچنان نظام‌شان پابرجاست همچنان یک انسجام و یک علقه جدی بین مردم و حاکمیت وجود دارد، این جغرافیای گسترده را نتوانستی تجزیه اش بکنی، جنگ کردی نتوانستی سر میز دیپلماسی نتوانستی، محاصره کردی نتوانستی، بعد یک تنگه‌ای هم که باز بوده و ما از آن تجارت انرژی می‌کردیم آن هم از دست دادی تبعاتش را الان ما داریم تحمل می‌کنیم چه در اروپا چه در امریکا، بنابراین این یک سوال جدی است در مقابل رای دهندگان امریکایی این‌ها برای این که یک دستاوردی بدست بیاورند، چون می‌دانند در حوزه میدانی نمی‌توانند در حوزه محاصره دریایی جنگ اقتصادی نمی‌توانند در دیپلماسی هم نمی‌توانند دارند از این طریق می‌خواهند یک دستاوردی ترامپ به دست بیاورد این را سر دست بگیرد و بگوید بیایید به جمهوری خواهان در میان‌دوره‌ای انتخابات مجلس نمایندگان رای بدهید.

سوال: ما می‌خواهیم رایزنی‌ها و با تاکید می‌گوییم آن چیزی که راجع به آن صحبت می‌کنیم از سوی مراجع رسمی، محتوای آن منتشر نشده و آنچه که ما راجع به آن صحبت می‌کنیم، احتمال‌هایی است که رسانه‌ها راجع به آن صحبت می‌کنند. برخی عنوان می‌کنند که نامه ونس در قالب یک چارچوب کلی برای از سرگیری گفت‌و‌گو است. می‌خواهیم راجع به این صحبت کنیم آن‌چه که ممکن است ارائه شده باشد، بدون تعهد، بدون دادن امضا، بدون موضوع‌های قابل سنجش است و اگر آمریکایی‌ها واقعا به دنبال از سرگیری گفت‌و‌گو هستند، چرا پیشنهادهای مشخصی را با توجه به دستیابی نداشتن به مواردی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم، هر آن‌چه که در موضوع نظامی و میدان و محاصره نتوانستند حاصل کنند، مطرح نمی‌کنند؟

قادری: عرض کردم اولا این که این استیصال وجود دارد از آن طرف به دلیل این که این‌ها ناتوان هستند از مدیریت فضای افکار عمومی برای این که الان آن تفوق و برتری را به آن‌ها نسبت بدهد. بنابراین وارد یک فضاسازی‌های شناختی ـ ادراکی می‌شوند در این فضاسازی شناختی ـ ادراکی می‌آید یک نامه‌ای را ارسال می‌کند از طریق یک میانجی و بعد به میانجی هم می‌گوید که تاکید بکن که اگر این را نپذیرید احتمالا مثلا بلا‌های بزرگتری سرت خواهد آمد کما اینکه آن میانجی که این را منتقل کرده بود با یک چنین ادبیاتی منتقل کرده بود، در پیوست رسانه‌ای هم می‌آیند چه کار می‌کنند؟ می‌گویند که مثلا آقای ونس در این نامه گفته که ۴۸ ساعت نمی‌دانم ۷۲ ساعت مثلا فرصت دارید اگر مذاکره را پذیرفتید پذیرفتید وگرنه آن اقدام بزرگ را خواهیم کرد در حالی که هیچ گاه رونمایی از متن نامه از سمت آنها اتفاق نمی‌افتد، این بخاطر چیست؟ بخاطر این است که اولا یک نگرانی و ترس در دل جامعه ایرانی، مردم ایران که مهم‌ترین پیشران مقاومت در مقابل این متجاوزین و اشغالگران و جنایتکاران هست و ایستادگی کردند، می‌خواهد یک نگرانی در دل مردم ایجاد کند.

سوال: یعنی نگه داشتن سایه جنگ بر سر جمهوری اسلامی ایران؟

قادری: معتبرسازی تهدید جنگ، نکته دوم: به افکار عمومی دنیا می‌خواهد این را القا کند که بگوید من تمام تلاشم را برای حل مسئله از طرق دیپلماتیک کردم، اما این ایران بود که نگذاشت و نخواست، در حالی که ما به صراحت به امریکایی‌ها اعلام کردیم اگر امریکا به دنبال حل مسئله از طریق توافق بود، که حی و حاضر تفاهمنامه اسلام آباد وجود دارد. کی و چه جریانی نقض کرد مفاد اسلام آباد را؟ این امریکایی‌ها بودند که تحریک کردند برخی از شناور‌ها و کشتی‌ها را برای عبور از منطقه غیر عمد از دالان جنوبی تنگه هرمز برای این که به ایران اثبات کنند که زیر بار آن ساز و کار اجرایی ایران نمی‌خواهند بروند.

این نقض شاخص و شفاف ماده ۵ تفاهمنامه اسلام آباد بود بعد از آن بود که ما واکنش نظامی نشان دادیم. اما این‌ها در رسانه هایشان وارونه نمایی کردند گفتند نیرو‌های سپاه پاسداران ابتدا به ساکن آمدند حمله کردند این یک دروغ بزرگ بود بنابراین اگر امریکایی‌ها به دنبال این هستند که حل و فصل مسئله از طریق دیپلماسی باشد کاملا فضای اسلام آباد مهیا بود. چرا نقض کردند؟ چرا ۱۷ روز جنگ هرمز را دوباره شروع کردند؟ این نکته اول.

نکته دوم و مهم‌تر این است که اساسا ایستادگی ما به آنها اجازه نداد که آنچه که در میدان بدست نیاورده بودند با فشار و زور پای میز دیپلماسی به دست بیاورند ما به صراحت به آنها گفتیم شما در این مدت چند هفته بخصوص از بعد از مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که به صراحت آقای دکتر عراقچی هفت بند را ابلاغ کرد در نشستی که با حضور میانجی‌ها و ویتکاف و کوشنر برگزار شد و آنجا تاکید شد که ایران برای بازگشایی تنگه هرمز یا هر گونه مذاکره احتمالی در آینده فقط مترصد خواهد بود که امریکایی‌ها این هفت بند را تک مرحله‌ای و به صورت کامل اجرا بکنند در غیر این صورت نه تنگه باز خواهد شد و نه احتمالی برای مذاکره در آینده خواهد بود این را در این مدت که از مجمع عمومی سازمان ملل گذشته بار‌ها هم آقای رئیس جمهور هم آقای دکتر قالیباف هم آقای سرلشکر رضایی هم فرماندهان ما به صراحت اعلام کردند همین امروز هم دوباره شما دیدید همین توییتی که آقای دکتر قالیباف زد به آن اشاره شده بود. یعنی یکصدا همه در یک فرآیند دارند یک حرف می‌زنند. پس یعنی چه؟ یعنی این در تهران اجماع وجود دارد که خط قرمز ما اجرای این هفت بند است وگرنه در غیر این صورت نه تنگه باز خواهد شد نه مذاکره‌ای صورت خواهد گرفت. بنابراین وقتی امریکا می‌بیند که زورش در میدان نظامی نمی‌رسد، هر چقدر هم تهدید می‌کند، به جای اینکه مردم بیشتر بترسند، بیشتر میدان‌ها شلوغ‌تر می‌شود، شما دیدید واکنش‌هایی که به همین اراجیف ترامپ اخیرا در خیابان‌ها و میدان‌ها در سراسر کشور بود.

سوال: ما همین الان قاب‌ها را داریم که حضور گسترده مردم حتی بیش از روز‌های گذشته بیش از هشت ماه است. خودش باید در تاریخ نوشته و تحلیل شود. حتی دیپلماسی مردمی باید بر اساس این حضور تعریف شود.

قادری: بعد این الان چه اتفاقی را رقم زده؟ یک استیصال کلافه کننده، ترامپ بار‌ها در این مدت به مشاورین خودش و همچنین وزرای خودش از جمله روبیو و پیت هگست مدام این را گفته، این در خلال درز اخبار همه جا منتشر شد که شمایی که به من می‌گویید تحت تاثیر لابی‌های نتانیاهو و صهیونیست‌ها که دوباره به ایران حمله بشود آیا می‌توانید یک تصویر روشن از فردای حمله دوباره به ایران به من نشان بدهید که من خیالم راحت باشد که آیا اهداف ما محقق می‌شود؟ هیچکدام هیچ جوابی ندارند، چون اولا از ابعاد پاسخ ایران در این مرحله همه آنها نگران هستند، ایران، رسمی اعلام کرد که در پاسخ خود، تغییر راهبرد داده است. بنابر این در حوزه گستره جغرافیایی، پاسخ ایران متفاوت است.

سوال: گفته شده است که فرامنطقه‌ای خواهد بود؟

قادری: هم از نقطه نظر کیفیت این پاسخ و هم از نقطه نظر به روز رسانی بانک اهداف. به صراحت سرلشکر رضایی در هفته گذشته اعلام کردند، که دیگر قرار نیست ما فقط پایگاه نظامی را هدف قرار بدهیم، زیرساخت‌های آنها، زیرساخت‌های ارتباطی‌شان در کف خلیج فارس در کشور‌های حاشیه خلیج فارس و بلکه در فرامنطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. شما فکر می‌کنید بخش قابل توجهی از اعتراض‌ها که در اروپا همین الان در حال برگزاری است، تحت تاثیر چیست؟ تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی جنگی بوده که ترامپ و نتانیاهو به آنها تحمیل کرده است.

سوال: مثلا فرانسه الان؟ مقام‌های فرانسه اذعان کردند همین موضوع را که آن‌چه ما الان در صحنه اعتراض‌ها در فرانسه می‌بینیم، حاصل جنگ ضد ایران است.

قادری: مهم‌تر اینکه شما بعد از این همه خباثتی که اروپایی‌ها به خرج دادند، هفته گذشته دوباره آمدند سه کشور اروپایی گفتند ما حاضریم با شما درباره موضوع‌ها دوباره مذاکره کنیم، شما می‌خواهید حاضر باش می‌خواهید حاضر نباش، اصلا مگر جمهوری اسلامی ایران به شما بفرما زده در این خصوص، شما اول تکلیفت را بابت تلفاتی که بر ما تحمیل کردید خساراتی که بر ما تحمیل کردید نه بر ما که بر دنیا تحمیل کردید بیایید اول پاسخگو باشید تا بعدا حالا بنشینیم ببینیم آیا ایران اساسا می‌خواهد با شما مذاکره کند یا نه؟ اما همین که این‌ها از این زاویه و از این مدخل ورود می‌کنند یک چیز را قطعا به ما نشان می‌دهد و اثبات می‌کند و آن هم این است که ایستادگی ما در این مقطع کاملا جواب داده، یعنی اگر آنها فهمیده بودند یا مثلا شواهدی وجود داشت که حمله نظامی مجددا می‌تواند آنها را به اهدافشان برساند قطعا طرف سمت پیشنهاد مذاکره دوباره نمی‌داد یا نامه نگاری نمی‌کرد.

پس این به‌طور کامل روشن است که این‌ها در میدان نظامی مطلقا پیشبردی نخواهند داشت در اهداف خودشان چرا اینکه آزمایش کردند چند بار این را آزمایش کردند در این مقطع هم بیشتر از آن که بخواهند حمله نظامی کنند به دنبال بسترسازی‌هایی در داخل هستند، ایجاد حوادث امنیتی، ترور‌هایی که در اقصی نقاط کشور ما بعضا انجام می‌دهند برای به هم ریختن فضای عمومی و امنیت عمومی، از رهگذر فشار محاصره و تحریم به دنبال چه هستند؟ به دنبال ایجاد نارضایتی و سرریز آن در خیابان‌ها و بعد هم تحریک تجزیه طلب‌ها برای ورود به کشور و پس از این است که احیانا اگر دیدند نتیجه داد، بخواهند حمله کنند.

سوال: ونس، الان با ارسال این نامه به دنبال یک دستاورد برای همین انتخابات و بعضا انتخابات بعدی که خودش یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری است، هست؟ یا نه می‌خواهد به نوعی مدیریت جنگ داشته باشد با وجود اینکه آمریکا به کشور‌های حوزه خلیج فارس یک آمادگی‌های ضمنی و ذهنی داده است که آماده یک کارزار نظامی علیه ایران باشند؟

قادری: این نامه در واقع یک کنش منفک از کاخ سفید و منفک از شخص ترامپ نیست. این طور نیست که ونس، خود قائم به شخص این کار را انجام داده باشد.

سؤال: پس اگر ترامپ، کتمان و موضوع دیگری را مطرح می‌کند، به نوعی این موضوع است؟

قادری: ترامپ کتمان نکرد. سعی کرد موضوع را نشانی غلط بدهد، این یک طراحی انجام شده که قرار است ونس آن را اجرا کند. یعنی ونس ابتدا‌ به‌ ساکن و قائم به شخص این کار را نکرده و طراحی نکرده، یک طراحی صورت گرفته، در این بخش از ماجرا قرار است ونس آن را اجرایی کند، با توجه به آن تصویری که این‌ها تصور می‌کنند آرام‌تر است، نسبت به ترامپ یا صلح‌طلب‌تر است و می‌تواند اثرگذاری روانی بیشتری داشته باشد، در حالی که این طراحی است و خیلی ربطی به این که ونس بخواهد بعدها به اصطلاح کره انتخاباتی برای خود از این ماجرا بگیرد، خیلی ربطی به آن ندارد، گرچه به ارتباط پیش‌ رو ربط دارد. این‌ها در این طراحی به دنبال این هستند که با معتبرسازی سایه تهدید جنگ، یک امتیازی از ایران بگیرند، این را به عنوان یک دستاورد مطرح کنند و به افکار عمومی داخل آمریکا بگویند ببینید ما رویکردمان نسبت به ایران پیش می‌رود، اگر ما همچنان سر قدرت باشیم، در آخر دوره، مسئله ایران را به طور کامل حل خواهیم کرد.

سؤال: گفتید که چرا به دبیر شورای عالی امنیت ملی این نامه نوشته شد، ما همیشه نامه‌های ارسالی را از طریق مبادی رسمی و از طریق وزارت امور خارجه و میانجی‌های عمومی می‌دیدیم، مثل عمانی‌ها، اما این بار نامه به دبیر شورای عالی امنیت ملی و از طریق قطر ارسال می‌شود؟

قادری: درباره اینکه چرا نامه به دبیر شورا ارسال شده و خطاب نامه به ایشان است، چند وجه دارد؛ یک وجه آن، آن شخصیت سرلشکر محسن رضایی است، در این ایام هم تبدیل شد به یک نمادی از مقاومت، ایستادگی و صراحت لهجه دکتر رضایی هم در اظهار مواضع و بیانات، هم در کنش‌های دیپلماتیکی که با میانجی‌ها و امثال آن داشت. دیدید در این ایام مثلاً خیلی تولیداتی که اهالی رسانه یا انسان‌رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کنند، با توجه به همین موضوع است. مثلاً زبان بدن آقای رضایی تبدیل شده به یک ژانر در تولیدات چندرسانه‌ای، در فضای شبکه‌های اجتماعی و این یک حس غروری را به مردم ایران می‌دهد.

این تلقی در ذهن طرف ایجاد شده که اگر قرار باشد یک اتفاقی در این رابطه بیفتد، باید آن هسته سخت‌تر را مخاطب قرار دهد. شاید این حسن در آنها منجر به این شده که برای ایشان نامه‌نگاری صورت بگیرد. البته قبلاً سابقه نامه‌نگاری‌هایی از این دست و جواب‌های محکم شنیدن از این دست را دارند مثلاً نامه‌ای که به سپهبد شهید قاسم سلیمانی نوشتند در آن مقطع و پاسخ دندان‌شکنی که ایشان داد و الان هم شاید همین حس وجود دارد و مهم‌تر از آن این است که تمام در‌های پیش‌روی اینها بسته است، جمهوری اسلامی ایران از هیچ زاویه و مدخلی قرار نیست به کسی باج دهد، این به صراحت به آنها ابلاغ و پیام ارسال شده و آنها فهمیدند چاره‌ای جز این ندارند.

کور آزمایش می‌کنند، ببینند الان وقتی در میدان نظامی نمی‌توانند مقابل نیرو‌های مسلح رشید ما قرار گرفتند، هیچ کاری از پیش نمی‌برند، از این طرف در میز دیپلماسی نمی‌توانند کاری پیش ببرند. مردم ایستادند نمی‌گذارند آن تحریم، فشار و محاصره یک اختلاف و تفرقه ایجاد کند، بنابراین طرف الان متوجه موضوع شده که آخرین تیر‌های خود را شلیک می‌کند به امید این که بتواند چنددستگی ایجاد کند. الان در همین فضا ممکن است برخی لایه‌ها این چیز را هم القا‌ء کنند که ممکن است در پشت پرده قرار است مذاکراتی بدون اطلاع مردم اتفاق بیفتد، ذهن مردم را نسبت به این شخصیت بخواهند به هم بزنند.

مطلقا چنین چیزی نیست و همین بی‌اعتنایی به این نامه‌نگاری، کما این که رهبر شهید ما وقتی با ملاقات با نخست وزیر وقت ژاپن که او یک نامه‌ای را از سمت ترامپ آورده بود شاید خاطرتان باشد رهبری شهید با اطلاع از اینکه ایشان حامل یک نامه‌ای است، قبل از اینکه نامه داده شود، چه جوابی به نخست وزیر وقت ژاپن داد که مطلقا من جواب ترامپ را نمی‌دهم؛ این بی‌اعتنایی به این معنا است که شما اگر قرار است حل مسئله‌ای صورت بگیرد، تکلیف روشن است؛ جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران اعلام کرد که شما باید سفره خود را از این منطقه جمع کنید و بروید. به همه کشور‌های منطقه هم این گفته شده، حتی در همین نشست امنیتی چهارجانبه در تهران که با درخواست این سه کشور و پیشنهادی که از سوی ژنرال عاصم منیر، هفته قبل از آن گفته شده بود، پذیرفتیم که با آنها بنشینیم، اما نپذیرفتیم که خواسته‌های آنها را دنبال کنیم.

سؤال: درباره اهمیت این نشست چهارجانبه صحبت کنیم؛ مواردی که راجع به منطقه عنوان می‌شود؛ اینکه امنیت منطقه به دست کشور‌های خود منطقه تعیین کننده و تأمین کننده است، به همین علل هم هست که اشاره کردید برخی رسانه‌ها نسبت به پیشنهاد و نامه ونس اعلام می‌کنند که تهران به این نامه مشکوک است و محتوای آن را بدون اعتبار عنوان می‌کنند؟

قادری: هر موقع صلاح دانسته شد، جزئیات این نامه در آینده منتشر شود، مردم خواهند فهمید که وقتی صحبت از اقتدار ملت ایران می‌کنیم و این که یک تودهنی محکم به مستکبرین عالم زده شده، به چه معناست؟ لحن این نامه بر خلاف چیزی که اینها مدعی هستند، چگونه بوده است؟ اما نکته مهم اینجاست که ما سال‌هاست، نه حتی در یکی دو سال اخیر، بیش از سه دهه است که ایران به صراحت به تمام کشور‌های منطقه اعلام کرده که امنیت در این منطقه وارداتی نیست، امنیت در این منطقه با اتکای به آمریکا، ناتو، اسرائیل و امثال آن برقرار نخواهد شد. امنیت در این منطقه الاّ ولاغیر؛ ضرورتاً باید درون‌زا باشد؛ به چه معنا؟ به این معنا که بازیگران منطقه‌ای؛ اهالی همین منطقه باید بدون گوش دادن به وسوسه‌های کشور‌های بیگانه، خود بنشینند و مسائل خود را حل کنند؛ این قابل حل است، همچنان که دیدید بعضی موارد و پرونده‌هایی بوده است که همین کشور‌ها با هم نشستند و مسئله را حل کردند، این تأکید چندین دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

بنابراین اینکه این کشور‌ها می‌روند دور‌های خود را می‌زنند، بعد متأسفانه هزینه‌ها، خسارات و تلفات بسیار زیادی بر پیکره این منطقه مظلوم و جهان اسلام وارد کردند و بعد به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند. یعنی اتکا به آمریکا برای آنها امنیت‌آور نیست. به صراحت ترامپ به سعودی‌ها چه می‌گوید؟ می‌گوید مسئله خود را خودتان با یمنی‌ها حل کنید، بعد سعودی‌ها بیش از چند بار و ازجمله در همین ملاقات که شخص خالد بن سلمان؛ وزیر دفاع آمده بود دوباره از ایران درخواست می‌کند که خواهش می‌کنیم شما بیایید میانجی ما و یمنی‌ها شوید؛ اما جواب ایران چیست؟ خیلی روشن؛ شما باید به رسمیت بشناسید دولت رسمی و ملی در یمن را، یک ملتی یک دیکتاتوری را از کشور خود اخراج کرده، به شما چه که می‌آیید و حمله می‌کنید. بیش از ۱۱ سال است که این کشور را محاصره کردید، هفت سال مدام و بی‌وقفه به این کشور حمله کردید، به شما چه ربطی داشت؟

بنابراین ریاض اگر می‌خواهید که تهران برای شما واسطه‌گری کند، پیش‌شرط آن این است که اول جنگ، تجاوز و اشغالگری را پایان بدهید و دولت ملی یمن را به رسمیت بشناسید. این پاسخ صریح تهران به آنها بوده، یمنی‌ها هم اصراری به جنگ ندارند، ولی وقتی به آنها اشغال و تجاوز تحمیل می‌شود، پاسخ خواهند داد. در موضوع‌های دیگر هم همین است. بنابراین ما به صراحت در همان نشست چهارجانبه، آقای سرلشکر رضایی در آن نشست کاری به آنها گفت؛ نظم جدید امنیتی در منطقه در حال شکل‌گیری است، این نظم جدید باید بدون ایفای نقش غربی‌ها به ویژه آمریکا، اروپایی‌ها و اسرائیل صورت بگیرد، در غیر این صورت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، به خصوص تا زمانی که این کشور‌ها اراده لازم را برای پایان تجاوز و اشغالگری اسرائیل به لبنان، غزه، کرانه باختری، یمن، سوریه و دیگر نقاط نداشته باشند.

این به روشنی به آنها بیان شد که لازمه امنیت در منطقه و شرط لازم آن این است که این‌ها نه فقط در نامه‌نگاری‌ها، به صورت کامل عملیاتی پای کار این بایستند که ۱- اسرائیل را از حمله به این کشور‌ها منع کنند ۲- این‌ها به صورت عملیاتی بیایند و خواستار اخراج تروریست‌های آمریکایی و ناتو از منطقه شوند، در غیر این صورت، امنیت در این منطقه پا و جان نخواهد گرفت؛ این به صراحت به آنها اعلام شده است.

سؤال: درباره نامه و وضع حال حاضر منطقه و کشورمان، لفاظی‌های دشمن، این که دائم اعلام می‌کند که ممکن است در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، پرونده دیگری از حمله‌های نظامی خود را باز کند، در حالی که خود درگیر بسیاری از مشکل‌ها هم داخلی، هم در عرصه نظامی است و دائم مواردی از استعفاها، برکناری‌ها و موضوع‌های مختلف در خودش مطرح می‌شود، یک سؤال اساسی و مهم این است که آمریکایی‌ها قرار است چگونه با توجه به افتضاح‌هایی که در برابر توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه میدان، مردم، رهبری و ارکان ایران داشته‌اند، قرار است از این پرونده و از این موضوع خارج شوند؟

قادری: این‌جا یک بحث جدی وجود دارد؛ بین آن راهبرد مشترک اسرائیل و آمریکا و بعد تاکتیک‌هایی که در نقاط قابل توجهی با هم اشتراک دارند، در نقاطی هم با هم افتراق و اختلاف دارند. برای رژیم صهیونیستی این جنگ؛ یک جنگ وجودی است؛ چه نتانیاهو، چه هر کدام از این رقبای او در نهایت از این انتخابات کنست موفق به تشکیل دولت شوند، در راهبردشان؛ یعنی نابودی جمهوری اسلامی ایران برای محقق کردن آن طرح اسرائیل بزرگ، هیچ تفاوتی وجود ندارد، گرچه نتانیاهو خیلی سعی کرد افکار عمومی داخل خود را به این نقطه و جمع‌بندی برساند که ایران فقط با نتانیاهو مخالف است و این را یک برگ برنده برای خود کند، حتی هفت تا هشت روز پیش ابتدای فرایند انتخابات آمد هم نوتام برای آسمان فلسطین اشغالی صادر کرد و هم درب پناهگاه‌ها را باز کرد که این هراس را در دل این‌ها بیندازد که ایران در آستانه حمله کردن است. در حالی که این سمت اتفاقی قرار نبود بیفتد.

بنابراین یک نگاه جنگ وجودی است که این‌ها نبرد را با ما تمام نخواهند کرد؛ پریروز هم گفت که یا ما ایران را نابود کنیم، یا در نهایت، ایران ما را نابود می‌کند؛ به جز این دو حالت، حالت سومی وجود ندارد. اما در این مقطع به خصوص، آمریکایی‌ها و حتی شخص ترامپ که به شدت تحت تأثیر القاء جریان‌های جنگ‌طلب صهیونیستی به‌خصوص‌ این صهیونیست‌های افراطی قرار دارد، حتی او هم مثل نتانیاهو در این نقطه فکر نمی‌کند. او آزمایش کرد، هدف اول او فروپاشی نظام بود، روز اول جنگ در نهم اسفند که رهبر عزیز ما را به شهادت رساند، فرماندهان عزیز ما و بخش قابل توجهی از مردم ما را چه در مدرسه میناب چه در جای دیگر به شهادت رساند، تصور و تلقی او این بود که ظرف چند روز می‌تواند به زعم خود، جنگ ضد ایران را جمع کند، اما چرا این روی نداد؟ چون اشتباه محاسبه‌ای روی میز او گذاشته بودند، گزارش‌های غلط روی میز او گذاشته بودند؛ بنابراین آزمایش کرد و دید که نمی‌تواند.

الان که شما می‌بینید صحبت می‌کند از مذاکره و تأمین دارو و از این بحث‌ها، مگر این چند بار نگفت اصلا ایران دیگر روی نقشه بین‌الملل وجود ندارد. مگر نگفت ایران را از نقشه جهان حذف کردم. مگر نمی‌گفت تنگه هرمز در اختیار ما است. مگر نمی‌گفت این‌ها دیگر نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. خوب اگر ما نیروی هوایی و نیروی دریایی نداریم یا همه مواد هسته‌ای ما نابود شده است، تو الان دنبال چه هستی؟ دنبال به دست آوردن کدام مواد هستی؟ دنبال باز کردن کدام تنگه هستی؟ اگر این تنگه باز است، پس تو دنبال چه هستی؟ چرا داری اصرار می‌کنی؟ چرا نامه می‌نویسی و چرا پیگیری می‌کنی؟ اما این گیر کرده است، دنبال یک مفر برای فرار از این فضا است. در این نقطه مثل نتانیاهو فکر نمی‌کند. نتانیاهو می‌گوید من این مسیر را باید تا آخر بروم، هم منفعت شخصی برای او دارد، چون تا زمانی که جنگ باشد، مردم خود را فریب می‌دهد که به این رأی بدهید و القا می‌کند که هیچ‌کس مثل من نمی‌تواند با بقیه بجنگد، در حالی که عرض کردم بقیه آن‌ها هم همین‌طور هستند. مانند آن کسی که رقیب و منتقد نتانیاهو است، اما از چه جهتی این‌ها منتقد هستند یا نفتالی بنت. از چه زاویه‌ای منتقد نتانیاهو هستند؟ از این زاویه که می‌گویند تو غلط کردی جنگی را که نمی‌توانستی پایان بدهی، وارد آن شدی و ما را وارد معرکه‌ای کردی که بیشتر از اینکه بزنیم، داریم می‌خوریم.

سوال: در ابزار با هم مخالف هستند یا در راهبرد؟

قادری: در تاکتیک با هم مخالفند.

سوال: پس چه خواهند کرد؟ ما منتظر یک جنگ باشیم؟

قادری: این مرحله بحث انتخابات می‌تواند تعیین تکلیف کند. به نظر می‌رسد که این‌ها قصد و نیت حمله دوباره به کشور ما را دارند، اما به شرط اینکه فضا و زمینه آن فراهم شود. آن ما هستیم که با بازدارندگی و راهبردهای خود می‌توانیم این را به تعویق بیاندازیم یا از روی میز عملیات آن‌ها حذف کنیم.

مجری: نیرو‌های مسلح ما آماده‌اند. شگفتانه‌های فراوانی در راه است. مردم ما آماده هستند و ما در ابعاد مختلف در مسیر دیپلماسی، در دولت و ارکان مختلف، آمادگی‌های کامل را برای دفاع از کشورمان همیشه و در این مقطع زمانی، بیشتر از گذشته داشته‌ایم.