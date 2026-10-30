دست بلند نیرو‌های مسلح ایران در تسخیر آسمان و دریا، بار دیگر فناوری آمریکایی را در برابر فناوری ایرانی مقهور کرد؛ مهندسان نخبه سپاه در یگان جنگ الکترونیک موفق شدند مهار یک پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ را که در آسمان جنوب پرسه می‌زد، به دست بگیرند و سالم بر زمین بنشانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در پنجشنبه ۷ آبان به این شرح است:

سرمقاله تحلیلی خبر ۲۱ را با نبرد فناوری ایرانی و آمریکایی آغاز می‌کنیم. دست بلند نیرو‌های مسلح ایران در تسخیر آسمان و دریا، بار دیگر فناوری آمریکایی را در برابر فناوری ایرانی مقهور کرد. مهندسان نخبه سپاه در یگان جنگ الکترونیک موفق شدند مهار یک پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ را که در آسمان جنوب پرسه می‌زد، به دست بگیرند و سالم بر زمین بنشانند. بر زمین نشاندن سالم پهپاد‌های این‌چنینی، فناوری مخصوصی ورای شکار با پهپاد می‌خواهد و پیچیده‌تر است.

بر اساس آماری که روابط عمومی سپاه داده است، علاوه بر این پرنده جاسوسی که امروز سالم گرفتند، تا حالا ۱۴ فروند پهپاد MQ۱ و ۵۴ فروند MQ۹ آمریکایی‌ها را سامانه پدافند پیشرفته هوافضا شکار کرده است تا دشمن بداند که حریم آسمان ایران، حرمت دارد. همانند حریم دریایی ما که این‌جا هم از تنگه هرمز و شرق و غرب آن در دست ارتش و سپاه است و اگر شناوری تخلف کند، محافظان مخفی تنگه هرمز، یعنی مین‌های دریایی حساب آن را می‌رسند، چنان‌که در ۲۴ ساعت اخیر، مین‌ها چهار شناور متخلف را از کار انداختند.

همین برخورد‌ها کافی است تا ایران نشان دهد که ادعای ترامپ و وزیر جنگ او درباره مین‌روبی تنگه هرمز، چقدر با عالم واقع تفاوت دارد. سردار محبی، سخنگوی سپاه با طعنه به سنتکام نوشته است: ادعای مین‌روبی تنگه هرمز را با مدرک و سند ثابت کنید، نه بیانیه. همین واقعیت‌ها است که صدای رئیس جمهور فرانسه را به عنوان یکی از قدیمی‌ترین متحدان آمریکا درآورده است. مکرون گفته که هسته اصلی بحران در فرانسه به علت جنگ با ایران بوده و بسته بودن تنگه هرمز، موجب افزایش قیمت سوخت شده و اروپایی‌ها را به خیابان آورده است.

یورونیوز هم به همین افزایش قیمت سوخت اشاره کرده و خواسته یا ناخواسته به نوعی هزینه سکوت و جانبداری اروپایی‌ها از جنگ‌افروزان را برشمرده و نوشته است: اروپایی‌ها هستند که قبض جنگ را با سه برابر شدن قیمت گاز پرداخت می‌کنند. وضع بازار نفت هم دست‌ کمی از گاز ندارد؛ رویترز گزارش داده که ذخیره‌های راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۸۲ سقوط کرده است.

علاوه بر بازار اقتصاد و انرژی، نشانه‌های شکست راهبردی آمریکا در راهرو‌های پنتاگون هم دیده می‌شود، به‌طوری‌که شبکه سی‌ان‌ان از یک قربانی دیگر در ارتش آمریکا خبر داده است؛ ژنرال برت سیلویا از مدیران برجسته ستاد مشترک ارتش به‌طور ناگهانی از سمت خود کنار گذاشته شد. این اختلاف‌ها وقتی نمود بیشتری دارد که سناتور جک رید، عضو گروه نیرو‌های مسلح سنای آمریکا از کشمکش‌ها در بین سردمداران آمریکایی پرده برداشته و گفته است: ترامپ بر خلاف خواست مردم، آمریکا را به جنگ با ایران کشاند.

به هر حال، آمریکا (ترامپ) که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، زیر فشار قرار گرفته، باز هم لفاظی کرده و گفته است: کار ایران را به‌زودی مثل ونزوئلا تمام می‌کنیم؛ اما در این سوی میدان نبرد، تک‌ تک ایرانی‌ها بهترین پاسخ را به این تروریست کت و شلواری می‌دهند. مردمی هم‌عهد که ۲۴۳ شب است با هر سلیقه و شکل در خیابان‌ها ایستاده‌اند؛ مردمی جان‌فدا که اگر لازم باشد، روز‌ها هم به خیابان‌ها می‌آیند؛ مثل همین امروز مردم مشهد خراسان رضوی و قصرقند سیستان و بلوچستان. به پشتوانه همین حضور‌ها، معاون هماهنگ کننده ارتش گفته است: تسلیم در قاموس ملت ما جایی ندارد؛ درود بر شما ملت عزیز و مقاوم ایران.

نویسنده: امیرحسین حاتمی‌زاده