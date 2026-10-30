به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار خبر‌هایی در فضای مجازی، مبنی بر غیر فعال شدن کارت‌های هوشمند سوخت خودرو‌های با عمر بیش از ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های با عمر بیش از ۱۰ سال به آگاهی می‌رساند که خبر‌های منتشر شده مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیست.

این شرکت در اطلاعیه خود اضافه کرد:از هموطنان درخواست می‌شود که ضمن پرهیز از توجه به خبر‌های تایید نشده و بازنشر مطلب‌های بدون منبع معتبر، خبر‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به کارت هوشمند سوخت و روش عرضه فرآورده‌های نفتی را فقط از مراجع رسمی پیگیری کنند.