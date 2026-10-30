

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان نوجوان فوتبال ایران، پنجشنبه ۷ آبان پس از اتمام مراسم بدرقه خود به فرودگاه امام خمینی (ره) عزیمت کرده تا راهی تایلند شوند.

پرواز مستقیم شاگردان ارمغان احمدی به بانکوک برای این اردوی ۹ روزه دیشب برگزار شد و آنها پس از حضور در پایتخت تایلند، آخرین اردوی آماده‌سازی خود را پیش از مسابقات گروه D انتخابی جام ملت‌های کمتر از ۱۷ سال آغاز می‌کنند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از اتمام این اردو، ۱۶ آبان راهی وین تیان لائوس می‌شود.

برنامه دیدار‌های تیم فوتبال نوجونان ایران در رقابت‌های کمتر از ۱۷ سال در مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

۲۰ آبان

ایران - پاکستان

۲۳ آبان

ایران - سریلانکا

۲۶ آبان

ایران - اردن

۲۹ آبان

ایران - لائوس