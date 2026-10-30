به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در آیین آغاز نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، برترین‌های چند بخش به این شرح تجلیل شدند:

بخش اقلام و مواد تبلیغی

برنده بهترین تیزر سینمایی: علی نوروزیان برای اثر «احمد»

عنوان شایسته قدردانی در این بخش نیز به مهدی اولاد وطن برای اثر «آسمان غرب» تعلق گرفت.

برنده بهترین پوستر سینمایی: محمد شکیبا برای اثر «خدای جنگ»

برنده بهترین مجموعه عکس سینمایی: پوریا شاه‌جهانی برای اثر «پیشمرگ»

بخش فیلمنامه بلند

برنده بهترین فیلمنامه بلند: امیرحسین دارابی و محمدرضا سلیمانی برای اثر «بمان»

عنوان شایسته قدردانی در این بخش نیز به عقیل جماعتی برای اثر «مومو و راز گنج میرمهنا» رسید.

بخش فیلمنامه کوتاه

برنده بهترین فیلمنامه کوتاه: نیکو روستایی برای اثر «صدای مردن دو صفر دو»

عنوان شایسته قدردانی در این بخش نیز به علی هاشمی‌نیا برای اثر «بک استیج» تعلق گرفت.

از آخرین صبحگاه تا اشاره؛ معرفی برگزیدگان بخش هوش مصنوعی جشنواره فیلم مقاومت

برگزیدگان بخش هوش مصنوعی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در سه بخش مستند، فیلم کوتاه و پویانمایی، معرفی شدند.

در بخش مستند هوش مصنوعی، اثر «بابا موشک داد» از مصطفی توکل‌فر، شایسته قدردانی شناخته شد و اثر «آخرین صبحگاه» از سید حمید شریعت‌زاده، عنوان بهترین مستند این بخش را به خود اختصاص داد.

در بخش فیلم کوتاه هوش مصنوعی، دو اثر «سانسور» از محمدحسین امامی و «ثانیه» از سید معین قدسی و مریم امام، شایسته قدردانی شناخته شدند. همچنین، اثر «اشاره» از خدیجه‌سادات حسنی‌زاده، موفق به کسب عنوان بهترین فیلم کوتاه این بخش شد.

در بخش پویانمایی هوش مصنوعی نیز اثر «حاج غلام» از فاطمه علیپور به‌ عنوان اثر برگزیده این بخش معرفی شد.

تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا

همچنین در این آیین با حضور دبیران و داوران نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، از خانواده سردار شهید دکتر عبدالحمید رهبر از شهدای جنگ رمضان، تجلیل شد.

سردار شهید عبدالحمید رهبر که علاوه بر فعالیت‌های جهادی، دانشجوی دکتری نظامی نیز بود، مسیر پرافتخاری را در نیرو‌های مسلح گذراند. او پس از گذراندن دوره‌های تکاوری، چتربازی و آموزش‌های ویژه، در سال ۱۳۸۲ وارد گروه توپخانه ۱۵ خرداد شد و در دوران خدمت خود با تخصص و پشتکار، مرحله‌های ترقی را به سرعت گذراند.

شهید رهبر در سال ۱۳۹۷ به جانشینی گروه موشکی ۱۵ خرداد، در سال ۱۴۰۱ به فرماندهی این گروه و در سال ۱۴۰۲ به درجه سرتیپ دومی نائل شد. این شهید بزرگوار از ابتدا به جمع مدافعان حرم پیوست و در کنار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حضور داشت و نقش به‌سزایی در جبهه مقاومت ایفا کرد. او در جنگ رمضان، در خوزستان به فیض شهادت نائل آمد.

قدردانی از خانواده سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده شهید سازمان بسیج مستضعفین، سردار شهید مهدی ربانی و شهید عباس بهرامی (شهید جنگ رمضان در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) از دیگر بخش‌های آیین آغاز نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت بود.