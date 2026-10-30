وزیر ورزش و جوانان ایران به منظور شرکت در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان و حضور در رقابت‌های ورزشکاران ایرانی، در سفری سه‌روزه وارد داکار، پایتخت سنگال شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی بلیز دیانی داکار، مورد استقبال مامادو لامین دیانته، وزیر خدمات عمومی، کار و اصلاحات اداری سنگال، سفیر ایران در این کشور، حمید عزیزی سرپرست کاروان ایران قرار گرفت.

دنیامالی در این سفر سه‌روزه، علاوه بر شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶، با حضور در محل برگزاری مسابقات، رقابت‌های نمایندگان ایران را از نزدیک دنبال خواهد کرد.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان از ۹ تا ۲۲ آبان در سنگال برگزار می‌شود و مراسم افتتاحیه این رویداد شنبه ۹ آبان در ورزشگاه عبدالای واد در منطقه دیامنیادیو برگزار خواهد شد.