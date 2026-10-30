به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، روز گذشته، رقابت‌های انتخابی گلبال استان خراسان شمالی با حضور برترین‌های این رشته ورزشی به‌منظور شناخت نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات پیش‌رو برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با رقابت فشرده مدعیان همراه بود، پس از ارزیابی عملکرد ورزشکاران توسط کادرفنی، در نهایت رضا موحدی، احد باغچقی، مهدی سلطانی، محمد قائمی‌مقدم، امین سلطانی و محمد براتی بریمانلو به عنوان بازیکنان منتخب تیم استان شناخته شدند. همچنین هدایت این مجموعه به عنوان سرمربی بر عهده امین برات‌پور خواهد بود.