معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد از پیگیری پیشنهاد ایجاد نشان استاندارد خدمات زائر خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به زائران در اماکن مذهبی و حرم‌های مقدس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، فرزانه انصاری، در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد خراسان رضوی در مشهد، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه استاندارد در این استان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی خراسان رضوی افزود: تعریف نظام ویژه استاندارد برای استان، نیازمند ترسیم نقشه‌ای جامع است تا مسیر ارتقای کیفیت تولیدات، توسعه اقتصادی و تقویت جایگاه واحدهای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی مشخص شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از پیگیری پیشنهاد ایجاد نشان استاندارد خدمات زائر خبر داد و اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به زائران در اماکن مذهبی و حرم‌های مقدس است.

وی، توسعه استانداردسازی در حوزه خدمات و محصولات دانش‌بنیان را از دیگر محورهای مورد توجه دانست و بر ضرورت حمایت از تولیدات فناورانه و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر این محصولات در بازارهای صادراتی تأکید کرد.

انصاری همچنین با اشاره به نقش استاندارد در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نشان استاندارد را نمادی از اعتماد و کیفیت دانست و بر ضرورت تقویت نظام استانداردسازی برای افزایش کیفیت محصولات و ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان تأکید کرد.