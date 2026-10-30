پنجمین جشنواره «طعم و رنگ پاییز» با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و با هدف افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه شهروندان و ایجاد فضایی فرهنگی و تفریحی در باغ مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، این رویداد با همت شهرداری مشهد، تا پانزدهم آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۰، در محل باغ مشهد، واقع در محدوده بین خیابان پروین اعتصامی و میدان غدیر، برپاست.

تأکید فرماندار مشهد بر ضرورت افزایش نشاط اجتماعی

فرماندار مشهد در آیین آغاز این جشنواره، فصل پاییز را از جلوه‌های زیبای طبیعت ایران دانست و با تأکید بر ضرورت ایجاد نشاط و شادابی در جامعه گفت: مردم امروز به نشاط و شادابی نیاز دارند و امیدواریم فراهم کردن چنین فضاهایی به تقویت روحیه عمومی و افزایش انگیزه مردم برای فعالیت در عرصه‌های مختلف زندگی و کار کمک کند.

سید حسن حسینی همچنین از شهروندان و زائرانی که از سراسر کشور به مشهد سفر می‌کنند دعوت کرد از بخش‌های مختلف این جشنواره بازدید کنند و از برنامه‌های آن بهره‌مند شوند.

جشنواره امسال با قوت بیشتری برگزار شد

شهردار مشهد، نیز با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره «طعم و رنگ پاییز» گفت: این رویداد هر سال با هدف ایجاد نشاط و شادابی برای زائران و مجاوران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) برگزار می‌شود و امسال نیز با توجه به شرایط کشور، برنامه‌ها با قوت بیشتری تدارک دیده شده است.

محمد رضا قلندر شریف، با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها، افزود: مدیریت شهری در کنار انجام وظایف خود در حوزه‌های مختلف خدماتی و عمرانی، تلاش می‌کند با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه افزایش نشاط و تقویت روحیه مردم را فراهم کند.

گل‌آرایی پاییزی و غرفه‌های متنوع برای بازدیدکنندگان

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این جشنواره گفت: گل‌های پاییزی و فرش‌های گل، در کنار غرفه‌های فرهنگی، ورزشی و عرضه محصولات مورد نیاز مردم، از جمله بخش‌های این رویداد است.

شهردار مشهد افزود: در این جشنواره، میوه‌های پاییزی و صنایع دستی نیز با قیمت مناسب عرضه می‌شود تا شهروندان و زائران ضمن بهره‌مندی از فضای پاییزی و برنامه‌های فرهنگی و تفریحی، بتوانند از خدمات و محصولات ارائه‌شده استفاده کنند.

وی با اشاره به استقبال مردم از دوره‌های گذشته این رویداد اظهار کرد: در چهار سال گذشته، این برنامه با استقبال شهروندان همراه بوده و سال گذشته بیش از ۱۱۰ هزار نفر از جشنواره بازدید کردند.

قلندر شریف ابراز امیدواری کرد امسال نیز با حضور گسترده خانواده‌ها، زائران و مجاوران، این رویداد بتواند در ایجاد فضایی بانشاط و تقویت روحیه عمومی مؤثر باشد.