فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از عودت ۱۵۰ میلیون تومان به حساب یک شهروند فاروجی با اقدامات فنی و تخصصی پلیس فتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "حجت‌الله عطایی" گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام کلاهبرداری به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت .

وی اضافه کرد : بررسی‌ها نشان داد متهم با معرفی خود به‌عنوان مأمور پشتیبانی دستگاه کارت‌خوان بانکی با شاکی تماس گرفته و پس از جلب اعتماد وی و دریافت اطلاعات لازم برای ورود به همراه‌بانک، اقدام به برداشت وجه از حساب‌های او کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی، حساب مقصد را شناسایی کردند افزود : پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مبلغ برداشت‌شده به حساب مالباخته بازگردانده شد.

عطایی از شهروندان خواست اطلاعات بانکی و رمز‌های ورود به همراه‌بانک خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی پیگیری کنند.