معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس برگزاری دهمین جشنواره انار را گامی اساسی در راستای توانمندسازی جوامع محلی، رونق باغداری و توسعه پایدار گردشگری روستامحور در این منطقه مرزی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمد مسعودی‌نیا در آیین برگزاری دهمین جشنواره انار ارس با اشاره به اهداف کلان این رویداد اظهار داشت:این جشنواره با محوریت توانمندسازی جوامع محلی و با هدف تقویت معیشت روستاییان از طریق توسعه گردشگری روستامحور طراحی و اجرا شده است امری که حضور گرم گردشگران و علاقمندان به طبیعت را می‌طلبد تا به رونق بیش از پیش اقتصاد بومی یاری رساند.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های سرشار طبیعی و کشاورزی منطقه افزود: گسترش فعالیت‌های محلی در حوزه باغداری، احیا و توسعه صنایع دستی و بومی و ایجاد بستر‌های مناسب برای عرضه مستقیم محصولات روستایی از جمله اهدافی است که سازمان منطقه آزاد ارس با جدیت آن را دنبال می‌کند و جشنواره انار تجلی عینی این رویکرد است.

مسعودی‌نیا با بیان اینکه طبیعت بکر و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه زمینه‌ساز شکوفایی معرفت و شناخت بیشتر است از تلاش تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های همکار در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی، اداره آموزش و پرورش، شورا‌های اسلامی، دهیاری‌ها و همچنین مجریان و هنرمندان عزیز با همراهی ارزشمند خود نقشی کلیدی در برگزاری این مراسم بر عهده داشتند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: استمرار چنین رویداد‌هایی با محوریت اهالی محترم منطقه نه تنها به معرفی ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی ارس کمک می‌کند، بلکه با ایجاد جایگاه‌ها و بازار‌های دائمی یا فصلی برای عرضه محصولات روستایی چشم‌انداز روشنی را برای توسعه پایدار اقتصادی جوامع محلی رقم خواهد زد.

یحیی دشتی فرماندار جلفا هم با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و فرهنگی این شهرستان گفت:ظرفیت روستا‌ها باید برای معرفی توانمندی‌های منطقه و عرضه مطلوب محصولات تولیدی فعال شود.

دشتی اظهار کرد: شهرستان جلفا از ظرفیت‌های متنوعی در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه پایدار منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: وقتی به اقلیم و شرایط مناسب منطقه نگاه می‌کنیم محصولاتی مانند انار، بادام و دیگر محصولات باغی و کشاورزی ظرفیت قابل توجهی برای عرضه در بازار‌های داخلی و خارجی دارند.

دشتی ادامه داد: انار تولیدی منطقه باید با بسته‌بندی مناسب و رعایت استاندارد‌های لازم به بازار عرضه و صادر شود تا ضمن افزایش ارزش افزوده زمینه معرفی بهتر توانمندی‌های شهرستان فراهم شود.

فرماندار جلفا با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات منطقه گفت: توانمندی‌های موجود تنها به تامین بازار داخلی محدود نمی‌شود و محصولات جلفا می‌تواند با برنامه‌ریزی، بسته‌بندی و بازاریابی مناسب در بازار‌های خارجی نیز عرضه شود.