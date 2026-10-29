رئیس سازمان صدا و سیما در دیدار صمیمانه با جمعی از فعالان تجمع‌های مردمی گفت: این سازمان، خود را خدمتگزار امت مبعوث می‌داند و وظیفه دارد تا صدای این حضور میلیونی را بازتاب دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان جبلی در دیدار صمیمانه با جمعی از فعالان و کنشگران تجمع‌های مردمی که امروز ۷ آبان‌ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با توجه به تعبیر امت مبعوث در سخنان رهبر شهید انقلاب، گفت: مایه افتخار ما است در خدمت مردمی هستیم که رهبر عزیزمان از آنان به‌ عنوان امت مبعوث یاد کردند؛ بعثتی که بر اساس آمارها، فراتر از حضور در میدان‌ها، در بزنگاه‌های تاریخی بیش از ۶۰ درصد جامعه را در صف‌های خود دارد و همواره، عامل اصلی خنثی‌شدن فتنه‌های دشمنان بوده است. ما هم در صدا و سیما خودمان را خدمتگزار این مردم می‌دانیم و افتخارمان این است که در کنار آنان باشیم.

او با توجه به اینکه شناخت رهبر شهید انقلاب از مردم، شناختی عمیق و حاصل زیست در متن آنان بود، اظهار داشت: ایشان با مردم زیست، برهه‌های تاریخی انقلاب شکوهمند اسلامی را با آنان پشت‌ سر گذاشت و دغدغه‌ها و ظرفیت‌های آنان را به‌خوبی درک می‌کرد.

رئیس رسانه ملی اضافه کرد: باور به همین مردم بود که توان دفاعی کشور را تضمین کرد؛ زمانی‌که برخی توان دفاعی کشور را به سخره می‌گرفتند، رهبر شهید انقلاب از نسلی سخن گفتند که به قله خواهد رسید و امروز مصداق آن فرموده را در میدان‌های مختلف شاهدیم.

جبلی با بیان اینکه اولین جلوه بعثت مردم، خود انقلاب اسلامی بود، اظهار داشت: در مقطع‌های مختلف نیز هر گاه کشور با چالش‌های تاریخی روبرو شد، این حضور مردم بود که وضع را تغییر داد.

رئیس رسانه ملی ادامه داد: تجمع‌های مردمی ماه‌های اخیر که در روز‌های نخست، رنگ‌ و بوی سوگواری داشت، به‌تدریج اهتزاز روح ملی و غیرت دینی را برای خنثی‌کردن فتنه‌ها شکل داد و به‌ سمت هدایت جامعه پیش رفت؛ رویداد بزرگی که باید قدر آن را دانست.

او با بیان اینکه در صدا و سیما رسالتی جز کنار مردم بودن نداریم و وظیفه داریم در خدمت جامعه باشیم، اضافه کرد: مسئولیت در صدا و سیما یک امانت است و مشروعیت کار ما تنها در گرو حرکت در مسیر رهنمود‌ها و تدبیرهای رهبری معنا می‌یابد.

جبلی در ادامه با توجه به ترسیم جلوه‌های حضور مردم در تجمع‌های هر شب در قاب رسانه ملی، گفت: این شب‌ها هر خیابان و میدانی، خود یک صحنه ماندگار تاریخ است و این رویدادها باید لحظه‌ به‌ لحظه ثبت شوند. در این‌ زمینه، ما در حد توان و امکان خود، تلاش کرده‌ایم و البته، این کار نیازمند تقویت است.

جبلی اظهار داشت: رسانه ملی تلاش می‌کند با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی مانند «گفت‌وگوی ویژه مردمی» در شبکه تهران، «بعثت واژه‌ها» و پوشش گسترده تجمع‌ها، کنشگر باشد و افزون‌ بر اثرگذاری در میدان، در سیاست‌گذاری‌ها نیز نقش‌آفرینی کند..

رئیس رسانه ملی با توجه به اینکه برنامه‌های تبیینی متعدد از جمله «به‌ وقت ایران»، «جریان»، «پاورقی»، «زمانه» و «ثریا» به بررسی مسائل روز و مواضع کشور می‌پردازند، تصریح کرد: با وجود این اقدام‌ها، هنوز جای کار فراوان وجود دارد.

جبلی با توجه به آمار‌های مطرح‌شده درباره حضور مردم در تجمع‌ها گفت: برآورد ما نشان می‌دهد که هر شب، چند میلیون تن در سراسر کشور در میدان‌ها حضور دارند و یافته‌ها در نظرسنجی‌های اخیر ما حکایت از آن دارد که بیش از ۶۰ درصد مردم، خواستار ادامه این تجمع‌ها هستند؛ نباید دایره حضور مردمی را فقط به حاضران در تجمع‌ها محدود ساخت، چون بخش عمده‌ای از جامعه نیز حامی این جریان‌ هستند.

رئیس رسانه ملی اضافه کرد: رسانه ملی بر آن است که با توسعه این رویکرد و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان مردمی، دیدگاه‌ها را با دقت و گستردگی بیشتر به جامعه منتقل کند.