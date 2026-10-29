به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا محمدی با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه مولان تعیین تکلیف نهایی کتابخانه این منطقه را ضروری دانست و بر لزوم تسریع در اقدامات اجرایی برای بهره‌برداری از این مرکز فرهنگی تاکید کرد.

اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ضرورت تحول در خدمات کتابخانه‌ای، توسعه فضا‌های فرهنگی و تبدیل کتابخانه‌ها به مراکز جامع فرهنگی و اجتماعی را از اولویت‌های این حوزه برشمرد.

گفتنی است در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کلیبر بر تعیین تکلیف کتابخانه منطقه مولان، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گسترش خدمات نوین کتابخانه‌ای با رویکرد عدالت آموزشی به‌ویژه برای جامعه عشایری تاکید شد.

در پایان این نشست مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به همراه کارشناسان ستادی از محل فعلی کتابخانه مولان بازدید کرد و شرایط جایگزینی آن با مکان‌های پیشنهادی را مورد بررسی قرار داد.